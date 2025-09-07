為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    違規停車民眾無法檢舉？車主接到罰單心碎了

    違停民眾不能檢舉？錯了！在行穿線違停還是可以檢舉而開罰。（民眾提供）

    2025/09/07 22:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣林姓民眾接到違規停車的檢舉罰單開罰900元，滿肚子都是疑問說「違停不是不能檢舉了嗎？」警方強調，汽車在人行道、行人穿越道違停，或是占用身障專用車位，都還是開放檢舉，只要檢舉經查屬實就會開單告罰。

    林姓民眾指出，因為鹿港鎮中山路幾乎沒有劃停車位，造成要買個東西，根本就很難停車，他好不容易在中山路與親民路口處停好車，下車買個東西就上車，結果還是收到被檢舉罰單。原本以為違停已經取消檢舉開單，後來才知道，原來是因為他臨停在行穿線上，這是民眾可以檢舉違規項目，讓他只好乖乖繳錢認賠，下次再也不敢了。

    鹿港警分局表示，根據道交條例第7-1條，有明文規定民眾可檢舉的交通違規，而在違停部分，舉凡汽車在人行道、行人穿越道違停，或是占用身障專用車位，都還是開放檢舉。

    不過，許多民眾都指出，鹿港中山路明明就是交通要道，沒有劃設停車位就算了，但整條路幾乎從早到晚，全天候被機車、腳踏車或是花盆來當作路霸，根本就是找不到停車位，人人都是敢怒不敢言，雖然違規停車是不對了，但要在鹿港鎮中山路合法停車的可能性，應該是微乎其微了。

