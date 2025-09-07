台中大雷雨 西屯圖書館3樓排水孔溢水成「水濂洞」

台中下暴雨，西屯圖書館內驚見「水濂洞」。（網友__cccc.yn提供）

2025/09/07 22:02

〔記者蘇孟娟、張瑞楨／台中報導〕台中市今傍晚5點起降下暴雨，瞬間雨量造成多處道路積水淹水，連市立圖書館西屯圖書館也傳災情，館內赫見「水濂洞」，水不斷自3樓流下；台中市政府指出，因瞬間雨勢過於劇烈，導致雨水宣洩不及，西屯分館3樓飲水機旁的地板預留孔位發生溢水情形所致，沒有書籍受損或受潮，明天逢休館將請廠商檢修。

台中傍晚不少人收到大雷雨警示訊息，約傍晚5點各地下起暴雨，雨勢一發不可收拾，市區道路多處傳積淹水，必比登餐廳「溫叨」室外用餐區疑因積淹水排水不及，今日再現秒變「流水席」情況。室外積淹水狀況多，連西屯圖書館也傳室內下雨。

有網友拍下西屯圖書館3樓「下雨」形成「水濂洞」場景，大量雨水不斷自3樓流到1樓，影片曝光後不少人稱奇觀，更有愛書人擔心館內典藏圖書被波及、受潮發霉。

由「鴨奈奈」（@intp_iece）上傳至Threads的影片顯示，水從西屯分館的2至3樓樓梯往下灌入，2樓地板出現積水；甚至有民眾見水勢傾洩而下，一度不敢下樓梯。網友則留言指出，「這不是第一次喔！連二樓wifi區也常漏水，上次我看到連天花板都掉下來了」、「好扯，有下雨就這麼容易漏水，剛剛整個像是室內瀑布一樣，從3樓到1樓」。

市府指出，傍晚5時許因雨勢劇烈宣洩不及，西屯分館3樓飲水機地板旁預留孔位溢水，雨水自3樓沿著樓梯間宣洩至樓下，館方已緊急處理；因溢水位置未放置館藏，無書籍受損，圖書館5點半閉館後已進行場地復原，目前暫無書籍受潮。明日適逢休館日，已聯繫安排廠商再次檢查，盡速完成檢修。

台中不少人傍晚收到大雷雨警訊。（民眾提供）

