新北強降雨 淡水老街一度積水、克難坡宛如瀑布

新北市晚間突然強降雨，造成淡水英專路138號旁的「克難坡」，因瞬間雨勢過大，樓梯一度成為「小瀑布」。（圖取自臉書社團「細說淡水」）

2025/09/07 21:44

〔記者羅國嘉／新北報導〕今（7）日下午受熱對流影響，新北市午後5時許突降大雨，短時間內雨勢猛烈，許多民眾來不及撐傘，淋得全身濕透。而晚間7時35分左右，有民眾在臉書社團「細說淡水」發文指出，淡水老街一度因排水不及出現積淹水，部分路段宛如小河，造成行人通行不便；另在英專路138號旁的「克難坡」，因瞬間雨勢過大，樓梯一度成為「小瀑布」，場景壯觀卻也險象環生。

水利局表示，今日晚間大雨來的又急又快，淡水突然來急降雨，10分鐘雨量達17.5毫米，20分鐘累積雨量達34毫米，時雨量72.5毫米，皆已超過排水設施保護標準，加上適逢潮汐漲潮影響，以致於強降雨導致部分道路排水不及，造成淡水老街局部區域積水，但不影響通行，在大雨降至10毫米時即立即退水，排水效率良好，為確保排水設施無淤積或遭阻礙情形，將於明日完成各積水路段排水設施檢查，如有阻礙排水情形，也將立即清除。

請繼續往下閱讀...

新北市晚間突然強降雨，造成淡水老街淹水。（圖取自臉書社團「細說淡水」）

新北市晚間突然強降雨，造成淡水老街淹水。（圖取自臉書社團「細說淡水」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法