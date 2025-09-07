為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中暴雨狂炸雷電交加 太平民宅淹水、圍牆應聲倒

    太平區長龍路3段民宅圍牆，今天傍晚因為大雨倒塌，所幸沒有人員傷亡。（蔡耀頡議員提供）

    2025/09/07 20:58

    〔記者陳建志／台中報導〕台中下午4、5點時大雨警報狂發，太平區更是雷電交加，因降下大雨，太平區大興13街有4戶民宅，因後方坪林教練場的積水宣洩不及，約晚間6點時淹進屋內，造成屋裡出現5至10公分的積水；長龍路也出現民宅圍牆倒塌到車道，所幸雨勢轉小後積水就消退，光華里長黃鐵騫希望軍方與市府能重視該處的排水設施，不要讓淹水狀況重演。

    太平區今天下午下起大雨，約晚間6點左右，太平區大興13街有4戶民宅因後方的排水宣洩不及淹進屋內；太平光華里長黃鐵騫表示，該處民宅後方是軍方坪林教練場，因四周僅是臨時排水溝，沒有完善的排水設施才會造成大雨後排水宣洩不及淹進民宅，希望軍方與市府能儘快設置完善的排水設施。

    太平區長陳柏宏得知，今晚已經立刻到場關心了解狀況，強調將會儘速安排會勘，邀請軍方、市府水利局等相關單位到場會勘，針對附近排水問題尋求妥適的處理方案。

    另外，太平區長龍路3段一戶民宅的圍牆，也因為大雨被沖垮倒塌，整片的磚塊圍牆並倒到車道上，市議員蔡耀頡接獲民眾通報，所幸沒有人員傷亡，現場也立即拉起警戒線。

    太平區今天下午降下大雨，德利路一處排水溝旁設置的沙包都被大水沖垮。（蔡耀頡議員提供）

    太平區今天下午降下大雨，大興十三街有4戶民宅淹水，太平區長陳柏宏（前）、光華里長黃鐵騫（後）到場關心。（太平區公所提供）

