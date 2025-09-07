為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    敬供神明表感謝 百年老店純手工「豆皮蓮花」 厚工也要做

    彰化市南門市場百年老店「大麵朝」堅持油炸豆皮蓮花。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南門市場百年老店「大麵朝」堅持油炸豆皮蓮花。（記者劉曉欣攝）

    2025/09/07 20:22

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市南門市場專賣素料與麵條的百年老店「大麵朝」，堅持傳統製作有夠厚工的「豆皮蓮花」，因為做工繁複，目前只做春節與農曆7月，讓熟客買回家煮來拜拜。「大麵朝」第四代陳映彤表示，就算再費工，希望把民間對神明展現的心意與溫度能夠延續下去。

    陳映彤指出，早年物資比較缺乏，為了表達對神明的心意，就把日常的豆皮，用手工做成一朵朵蓮花，用「豆皮蓮花」展現對神明的敬意與感謝。

    陳映彤記得小時候常要幫媽媽一起做「豆皮蓮花」，訂購比較厚的生豆皮，泡軟之後捲起來，用牙籤在底部固定，在豆皮捲上層剪個幾刀，等到風乾之後，放入油鍋炸，豆皮被剪過的地方會隨熱油捲曲，瞬間變成豆皮蓮花。

    陳映彤說，豆皮蓮花必須純手工，不只費工，油炸過程更要全副武裝，不然就會被熱油噴得滿身都是；以往市場需求大，逢年過節一賣就是上千朵，近年來只剩幾百朵；如今還做「豆皮蓮花」的店家已經越來越少，因為每朵只賣25元，連工錢都不夠。

    「大麵朝」商號取自第一代經營者陳允朝的名字，攤位就在菜市街入口，從專賣大麵、素料到有自家工廠，許多熟客都知道來採買「豆皮蓮花」，特別配合自家碗的大小挑選，方便把煮好的「豆皮蓮花」放入碗內，來敬呈先祖與神明。熟客笑說，這就是古早味，現在越來越難買到了。

    每朵豆皮蓮花買回家後，可以煮或是滷，就可放在碗內上供桌拜拜。（記者劉曉欣攝）

    每朵豆皮蓮花買回家後，可以煮或是滷，就可放在碗內上供桌拜拜。（記者劉曉欣攝）

    豆皮蓮花早年每逢節慶都可賣上千朵。（記者劉曉欣攝）

    豆皮蓮花早年每逢節慶都可賣上千朵。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南門市場專賣素料與麵條的「大麵朝」已是百年老店。（記者劉曉欣攝）

    彰化市南門市場專賣素料與麵條的「大麵朝」已是百年老店。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播