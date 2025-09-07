敬供神明表感謝 百年老店純手工「豆皮蓮花」 厚工也要做

彰化市南門市場百年老店「大麵朝」堅持油炸豆皮蓮花。（記者劉曉欣攝）

2025/09/07 20:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市南門市場專賣素料與麵條的百年老店「大麵朝」，堅持傳統製作有夠厚工的「豆皮蓮花」，因為做工繁複，目前只做春節與農曆7月，讓熟客買回家煮來拜拜。「大麵朝」第四代陳映彤表示，就算再費工，希望把民間對神明展現的心意與溫度能夠延續下去。

陳映彤指出，早年物資比較缺乏，為了表達對神明的心意，就把日常的豆皮，用手工做成一朵朵蓮花，用「豆皮蓮花」展現對神明的敬意與感謝。

請繼續往下閱讀...

陳映彤記得小時候常要幫媽媽一起做「豆皮蓮花」，訂購比較厚的生豆皮，泡軟之後捲起來，用牙籤在底部固定，在豆皮捲上層剪個幾刀，等到風乾之後，放入油鍋炸，豆皮被剪過的地方會隨熱油捲曲，瞬間變成豆皮蓮花。

陳映彤說，豆皮蓮花必須純手工，不只費工，油炸過程更要全副武裝，不然就會被熱油噴得滿身都是；以往市場需求大，逢年過節一賣就是上千朵，近年來只剩幾百朵；如今還做「豆皮蓮花」的店家已經越來越少，因為每朵只賣25元，連工錢都不夠。

「大麵朝」商號取自第一代經營者陳允朝的名字，攤位就在菜市街入口，從專賣大麵、素料到有自家工廠，許多熟客都知道來採買「豆皮蓮花」，特別配合自家碗的大小挑選，方便把煮好的「豆皮蓮花」放入碗內，來敬呈先祖與神明。熟客笑說，這就是古早味，現在越來越難買到了。

每朵豆皮蓮花買回家後，可以煮或是滷，就可放在碗內上供桌拜拜。（記者劉曉欣攝）

豆皮蓮花早年每逢節慶都可賣上千朵。（記者劉曉欣攝）

彰化市南門市場專賣素料與麵條的「大麵朝」已是百年老店。（記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法