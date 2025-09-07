為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    將軍吼用煙火秀畫句點 10萬人湧台南朝聖

    台南夏日音樂節將軍吼，在16吋彩色千輪煙火施放後順利閉幕。（記者王涵平攝）

    台南夏日音樂節將軍吼，在16吋彩色千輪煙火施放後順利閉幕。（記者王涵平攝）

    2025/09/07 20:22

    〔記者王涵平／台南報導〕台南夏日音樂節將軍吼第二日燃炸登場，多組樂團熱血接力演出，在16吋彩色千輪煙火施放後順利閉幕，兩天總計吸引逾10萬人潮參與，與市府相約明年見。

    將軍吼第二天主題「將軍燃炸」，由BL偶像劇男神張哲偉以樂團形式開場，台南出生的文青才女柯泯薰接續在海景襯托下唱出溫暖旋律；小男孩樂團帶來《影后》主題曲，引爆全場大合唱，「台南女兒」李竺芯，以《拌拌咧》、《足芳足芳》嗨翻觀眾，新科金曲歌后自帶強大氣場，唱出屬於台南的驕傲。金曲樂團麋先生在《都是浪漫害的》響起時，全場觀眾舉起手機燈海，萬人同聲，畫面浪漫。

    副市長葉澤山與地方各界人士啟動6分鐘煙火秀，點亮將軍漁港夜空，搭配音樂交織精彩饗宴，美秀集團壓軸登場，以獨特的台客搖滾魅力，帶動全場觀眾將氣氛推到最高點。

    觀光旅遊局長林國華表示，七股七寶宴將於9月28日在七股鹽山席開130桌，9月9日上午9點開放訂桌，水映南瀛-葫蘆埤玩埤一夏10月登場，後續還有台南總舖師四季辦桌-秋季場及冬季場等活動，讓民眾一路玩到年底。

    「台南女兒」李竺芯，以《拌拌咧》、《足芳足芳》嗨翻觀眾。（記者王涵平攝）

    「台南女兒」李竺芯，以《拌拌咧》、《足芳足芳》嗨翻觀眾。（記者王涵平攝）

    台南將軍吼兩天總計吸引逾10萬人潮參與。（記者王涵平攝）

    台南將軍吼兩天總計吸引逾10萬人潮參與。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播