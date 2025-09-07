將軍吼用煙火秀畫句點 10萬人湧台南朝聖

台南夏日音樂節將軍吼，在16吋彩色千輪煙火施放後順利閉幕。（記者王涵平攝）

2025/09/07 20:22

〔記者王涵平／台南報導〕台南夏日音樂節將軍吼第二日燃炸登場，多組樂團熱血接力演出，在16吋彩色千輪煙火施放後順利閉幕，兩天總計吸引逾10萬人潮參與，與市府相約明年見。

將軍吼第二天主題「將軍燃炸」，由BL偶像劇男神張哲偉以樂團形式開場，台南出生的文青才女柯泯薰接續在海景襯托下唱出溫暖旋律；小男孩樂團帶來《影后》主題曲，引爆全場大合唱，「台南女兒」李竺芯，以《拌拌咧》、《足芳足芳》嗨翻觀眾，新科金曲歌后自帶強大氣場，唱出屬於台南的驕傲。金曲樂團麋先生在《都是浪漫害的》響起時，全場觀眾舉起手機燈海，萬人同聲，畫面浪漫。

副市長葉澤山與地方各界人士啟動6分鐘煙火秀，點亮將軍漁港夜空，搭配音樂交織精彩饗宴，美秀集團壓軸登場，以獨特的台客搖滾魅力，帶動全場觀眾將氣氛推到最高點。

觀光旅遊局長林國華表示，七股七寶宴將於9月28日在七股鹽山席開130桌，9月9日上午9點開放訂桌，水映南瀛-葫蘆埤玩埤一夏10月登場，後續還有台南總舖師四季辦桌-秋季場及冬季場等活動，讓民眾一路玩到年底。

「台南女兒」李竺芯，以《拌拌咧》、《足芳足芳》嗨翻觀眾。（記者王涵平攝）

台南將軍吼兩天總計吸引逾10萬人潮參與。（記者王涵平攝）

