FB連發20天〈沒有新光三越的日子〉醫師中港店「回歸文」教這攻略

台中新光三越中港店整建進入尾聲。（市府提供）

2025/09/07 20:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆後封館整建近尾聲，預計9月底重新營運，並訂10日開始進貨，不少人引頸期盼。因台中市府限制百貨公司外停等進地下停車場車潮，曾在封館後連發文20天〈沒有新光三越的日子〉的婦產科醫師沈煌彬也發「回歸文」，他先教停車攻略，「下載SKMPAY」、利用首頁右下角停車服務，可查館內停車位，「也可以查老公或老婆是不是在新光三越」；趣味發文釣出新光三越回應感謝他的宣導。

台中新光三越氣爆後封館整建逾半年、拚9月底重新營運，已敲定9月10日上午九點開始安排各廠商進貨，「全台店王」復出在即掀關注；台中市政府也提前因應屆時湧入逛街人流車潮，限制車流等待進入百貨地下停車場在周邊道路怠速停等，否則開罰。

曾在封館後連續在個人臉書發文20天、寫〈沒有新光三越的日子〉爆紅的台中婦產科醫師沈煌彬，也發「回歸文」，針對台中市府對七期百貨商圈祭出的交通管制策略提出「攻略」；他說，台中新光三越快要重新開幕，市政府很擔心交通狀況，如果沒有稍加管制，排隊車潮有可能延伸到高速公路上。

他建議可下載新光三越APP「SKMPAY」，利用首頁右下角的停車服務，就可以查到館內是不是還有車位，「也可以查老公或老婆是不是在新光三越」；他也建議可以搭捷運前往，或是停在周邊的地下停車場。

沈煌彬貼文吸引不少人回應，有人封他「根本是新光最佳代言人」，他的貼文更釣出新光三越小編回應「謝謝沈醫師的宣導」。

