炸雞名店爆出炸粉含蟲卵 傳總公司不銷毀還向分店下達1誇張指示！

「昌平炸雞王」近日被檢舉部分門市發現炸粉中含蟲卵，但內部群組卻僅指示將麵粉冷凍後過篩就可以使用，引爆食安疑慮。（圖翻攝自昌平炸雞王台中總店臉書粉專）

2025/09/07 20:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總店位於台中、在全台約有40家分店的炸雞名店「昌平炸雞王」，近日被檢舉部分門市發現炸粉中含蟲卵，但內部群組卻僅指示將麵粉冷凍後過篩就可以使用，引爆食安疑慮。對此，台中市政府衛生局表示已受理案件並啟動稽查。

綜合媒體報導，昌平炸雞王最近被爆總公司在群組內告知旗下分店，稱有至少5間門市通報炸粉中發現可能為「印度穀蛾」或「赤擬谷盜蟲」的蟲卵，宣稱是麵粉在加工過程中混入蟲體所致，因為蟲卵不容易被研磨損壞，所以才會殘留在成品中。

傻眼的是，總公司並沒有下令銷毀有問題的麵粉，反而指示門市冷凍3天以後，用篩網過篩繼續使用。爆料的內部人士指出，蟲卵是因為太小，所以在研磨過程中不會損壞，但混入的成蟲或幼蟲都會被碎成粉，總公司這樣的行為形同讓消費者吃下蟲卵麵粉，非常誇張。

有食安專家直言，出現蟲卵通常代表麵粉已經受潮或保存不當，有可能已經變質，雖然高溫烘焙可以殺死大部分的蟲卵，但還是有食安疑慮。

對此，台中市府衛生局食安處表示，已受理案件並啟動稽查，將針對麵粉來源和實際使用情況展開調查，若確認違反《食品安全衛生管理法》或《食品良好衛生規範準則》，將依法處辦，最高可處新台幣2億元罰鍰。

