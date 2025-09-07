私訊辱罵網友「綠共畜生+醜人多作怪」 台大藥學系小草被全網炎上

近日傳出，一名台灣大學藥學系學生疑不滿網友發表的政治言論，竟私訊辱罵對方，相關事件目前在社大社群平台瘋傳、炎上。（圖擷取自「台灣大學藥學系」官網）

2025/09/07 20:16

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日傳出，一名台灣大學藥學系學生疑不滿網友發表的政治言論，竟私訊辱罵對方，事後網友寄信向校方反應，系上導師得知此事急忙寄信求原諒，反而引爆全網怒火，讓相關事件持續炎上。

據了解，私訊攻擊陌生網友的學生，是一名在公開社群帳號備註自己2020年起就讀台灣大學藥學系的張姓學生，他在本月初看到一名網友發表的政治言論，疑似不滿對方言論中提到的內容，而透過臉書私訊功能，直白嘲諷對方「好了啦，收了綠共錢的畜生網軍，人醜心更醜，真的醜人多作怪，妳跟四叉貓那頭畜生有什麼兩樣，笑死。」

對此，網友將張姓學生的私訊內容，寄信給台灣大學校方反應，讓對方不久再次傳私訊自己，「很不好意思，我的文字傷害到您了，我在這邊給您致上最高誠意的道歉。我不應該用這種攻擊字眼的文字，非常的對不起。真的很抱歉，非常的對不起。」另外，部分支持張姓學生辱罵他人行為的網友，反過指控網友是在「惡意公審霸凌」對方。

不僅如此，張姓學生在台灣大學藥學系的郭錦樺教授，還特意寄信給這名受害當事人，試圖以張姓學生「他還年輕，還有許多需要學習的地方」、「網路上一連串的批評已經讓XX感到極大的壓力和恐懼」、「人都有優缺點，張生是個樂於助人的學生，講話不得宜就是他需要改進的地方」等說詞，希望能給學生一個機會並原諒他。

受害當事人直言，郭錦樺教授這番行為根本是「越幫越忙」，「罵人畜生是講話不得宜而已嗎？？？會怕就不要網路酒駕啊，怪我囉」，且這名教授疑似並未確認她的姓氏，就將寄信給她。當事人也強調，他不會將這件事牽連到群體，僅對台大藥學系的張姓學生一個人，也提醒大眾，「人醜或畜生不是言論自由的範圍，望周知。」

目前這起事件已被傳至各大社群平台，不少網友斥責，「又是一個只敢攻擊別人外貌的草」、「建議提告，讓他們知道事情的嚴重性」、「現在大學導師居然要像國中老師一樣，現在高等教育是巨嬰養成班嗎？」、「事實證明不是小草不讀書，而是小草讀書沒用，接受教育對小草是沒有意義的」、「又在訴諸莫名其妙的情緒勒索了。那張姓學生先前辱罵他人、給人極大的壓力和恐懼，誰來保護被他辱罵的人呢？！」、「大學生已經是成年人了，導師其實不用特別出面管這件事吧？導師還說他未來會『加強學生的品德教育』，我真心不認為一個人的品德操守應該由高等教育負責」。

反紫光奇遊團成員許美華對此指出，台灣大學藥學系的導師試圖幫學生求情，但竟是要受害者看在惡意攻擊自己的學生，現在「還年輕」的份上放他一馬，完全沒有回應到這件事的重點，「為什麼一個高學歷的台大學生，會在網路用如此惡毒的語言攻擊一個無冤無仇的人？他平常是接觸什麼資訊、看誰的直播、崇拜哪些政治人物？」。

許美華表示，大眾目前對這名學最納悶的是「怎麼被餵養、煉成今天這個樣子的？」，並提到在網路上任意用文字羞辱他人時，就應該預料到這種行為可能會有後果，「自己講話自己負責，不就是成為大人的第一課嗎？台大學生如果連惡意罵人可能被追究代價都不知道，到底是被餵食了什麼有毒思想變這麼蠢？」。

許美華強調，「如果隨便在網路罵人都可以輕易逃脫，這些不知天高地厚的年輕人，怎麼可能學到教訓？」，同時她也提到自己很不想用政治立場，來看待人的特質和內在，然而她目前遇過會用那些會以惡毒言語、「人身攻擊」別人，通常是「藍白柯昌粉」攻擊「青鳥1450」，而不是反過來的，「人以群分，真的沒錯。」

