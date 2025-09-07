週一悶熱高溫飆36度 各地留心大雨及強降雨

氣象署提醒，週一大台北及中南部地區有36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱，外出活動請多補充水分。（記者塗建榮攝）

〔即時新聞／綜合報導〕氣象署指出，週一（8日）高溫上看36度，感受上較悶熱，南部、花東地區有零星陣雨或雷雨，其他地區也要留心大雨、強降雨以及雷擊，外出建議多補充水分並攜帶雨具備用。

中央氣象署預報，週一仍受南方雲系北移影響，南部、花東地區不定時有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，外出建議攜帶雨具備用。

氣溫方面，各地高溫普遍為32至35度，其中在大台北及中南部地區有36度以上高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱，外出活動請多補充水分。

離島天氣：澎湖多雲時陰短暫陣雨，氣溫27至32度；金門陰時多雲短暫陣雨，氣溫27至32度；馬祖晴時多雲，氣溫28至32度。

天氣風險公司指出，週一午後局部地區仍有有大雷雨機會，較大雨勢大多集中於近山區，午後降雨仍會擴散至平地區域，局部仍有短暫陣雨或雷雨發生，預估雨勢略減小，白天仍有35度左右高溫，夜間後對流雲系逐漸消散，不過在山區、東半部及西南部地區仍有雲系通過帶來短暫陣雨。

週二環境水氣有再減少趨勢，不過中北部以南近山區仍有較大雨勢發生機會，大台北地區降雨可稍趨緩，不過大台北南側山區仍有降雨發生機會，不過因降雨減少，在大台北地區白天有36度以上高溫機會，其餘各地白天也有35度左右高溫，在外仍要多補充水分。

空氣品質方面，8日南方雲系北移，環境風場為偏南，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

