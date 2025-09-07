為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中科「特五號道路」改連續綠燈！等紅燈次數銳減

    中科「特五號道路」是中科西南向重要聯外道路。（圖：市府提供）

    中科「特五號道路」是中科西南向重要聯外道路。（圖：市府提供）

    2025/09/07 18:25

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾開車最怕紅燈走走停停，串聯台中科學園區與台灣大道、國道三號龍井交流道的中科西南向重要聯外道路「中科特五號道路」，通車以來部分路段尖峰時刻仍車行不順。台中市交通局在西屯路四段東大路到都會南街段，啟動智慧號誌連鎖調整出「連續綠燈帶」，有效減少2-3次停等紅燈次數，通行時間再縮短15％，讓駕駛有感。

    交通局指出，中科聯外道路「特五號道路」通車兩年來，雖大幅提升沙鹿、龍井、大肚區前往西屯、中科等地的交通機能，也紓解台灣大道的龐大車流，讓民眾通勤上下班減省10分鐘以上的車程，但尖峰時段部份路段因車流過多，仍行車卡卡，收集民眾反映意見並持續觀察車流運行狀況後，針對西屯區西屯路四段自東大路至都會南街，實施智慧化號誌管理，進行號誌時制優化與連鎖調整，讓該路段轉成綠燈一致，形成連續綠燈帶，紓解車流。

    交通局指出，調整出連續綠燈帶後，依實地調查數據顯示，該路段紅燈停等次數平均減少2至3次，尖峰時段行車時間縮短15%，有效紓解交通瓶頸，因連續綠燈帶減少無謂停等，讓紅燈停等次數減少，讓民眾行駛中科特五號西屯路四段往返中科園區與國道三號間時均超有感，直呼變「順」、很好開。

    交通局指出，將持續監控車流變化，擴大應用到其他重要幹道，動態調整號誌時制，讓民眾行車更順暢。

