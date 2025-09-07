為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    哪來的「市政府」？南投市觀景台腳架貼名條卡位 搶看國慶焰火

    今年國慶焰火在南投市施放，在市郊的觀賞點包尾山涼亭遭人用相機腳架卡位。（民眾提供）

    今年國慶焰火在南投市施放，在市郊的觀賞點包尾山涼亭遭人用相機腳架卡位。（民眾提供）

    2025/09/07 18:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕今年國慶焰火將在南投市貓羅溪畔施放，許多民眾引頸期盼，近日在南投市郊包尾山涼亭觀景台，竟遭不少人用相機腳架綁在涼亭卡位，尤其佔位者還在涼亭貼上「南投市政府」的委託紙條，由於南投只有縣政府與市公所，並無市政府，冒充政府機關卡位的行徑，令在地民眾笑翻。

    南投縣今年迎來國慶焰火，許多縣民都在規劃賞焰火行程，在南投市郊可觀看焰火施放的包尾山涼亭觀景台，被人提早用腳架卡位，不僅以繩子將腳架綁在涼亭，甚至還有人在涼亭貼上「南投市政府委託拍攝，請勿拿走」紙條。

    民眾說，這些腳架雖然綁在涼亭扶手，不太會影響動線，但這麼多腳架在此卡位，確實有點「殺風景」，特別是還有人冒名貼上「南投市政府」的紙條，由於南投只有縣府、公所，哪來的市政府，懷疑是外地人為了卡位，不惜冒充政府機關，實在非常誇張。

    南投市公所回應，包尾山涼亭觀景台並未授權讓民眾佔位欣賞國慶焰火，由於涼亭是公共設施，每個人都能使用，不樂見佔位情況，會再派員前往了解；至於在涼亭亂貼紙條，則可能影響環境、製造髒亂，屆時會視現場情況再處置，不排除會撕掉整理乾淨，呼籲民眾發揮公德心，想找好位置看焰火，切勿影響他人權益。

    南投市公所表示，包尾山涼亭觀景台並未授權讓民眾佔位欣賞國慶焰火，由於涼亭是公共設施，每個人都能使用，不樂見佔位情況，會再派員前往了解。（民眾提供）

    南投市公所表示，包尾山涼亭觀景台並未授權讓民眾佔位欣賞國慶焰火，由於涼亭是公共設施，每個人都能使用，不樂見佔位情況，會再派員前往了解。（民眾提供）

    有人貼上莫名的「南投市政府」委託紙條，企圖用相機腳架卡位。（民眾提供）

    有人貼上莫名的「南投市政府」委託紙條，企圖用相機腳架卡位。（民眾提供）

