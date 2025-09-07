雨勢升級！19縣市豪、大雨特報 台中亮紅色警戒

19縣市發布豪、大雨特報，台中市為大豪雨。（擷取自中央氣象署）

2025/09/07 18:00

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署今（7日）17時30分對19縣市發布豪、大雨特報，其中台中市為紅色警戒「大豪雨」。

氣象署表示，今（7）日台中市地區有局部豪雨或大豪雨；新竹縣、苗栗縣、南投縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨；台南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

大豪雨特報範圍：台中市。

豪雨特報範圍：新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義縣。

大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、台東縣、花蓮縣。

另外，氣象署對「桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至18時00分止；「台北市、新北市」大雷雨即時訊息持續時間至18時30分；「台中市、南投縣」大雷雨即時訊息預計持續時間至18時45分。

7日17時30分雷達回波圖，台中市、南投縣應慎防大雷雨。（擷取自中央氣象署）

