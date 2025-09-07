為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市動保處辦「動保教育月」 邀飼主與毛小孩一起做瑜伽

    為了響應台灣狗狗節、世界狂犬病日及世界動物日，北市動保處辦理「動保教育月」系列活動，今舉辦2025台北動保教育月啟用儀式活動，本次主題為「與牠共築友善台北」。（記者蔡愷恆攝）

    為了響應台灣狗狗節、世界狂犬病日及世界動物日，北市動保處辦理「動保教育月」系列活動，今舉辦2025台北動保教育月啟用儀式活動，本次主題為「與牠共築友善台北」。（記者蔡愷恆攝）

    2025/09/07 17:42

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕為了響應台灣狗狗節、世界狂犬病日及世界動物日，北市動保處辦理「動保教育月」系列活動，今舉辦2025台北動保教育月啟用儀式活動，本次主題為「與牠共築友善台北」。活動現場也有「人寵瑜伽」、「動物友善城市大富翁」等活動，邀請飼主與毛小孩共同參與。

    產發局長陳俊安說，台北市在今年的動保教育月，規劃3場實體活動以及2場線上活動，推廣飼主責任教育。動保處表示，20日也將於大湖公園舉辦台北市動物之家認養會，並27日在迎風狗運動公園辦理毛孩健康同樂會。

    開幕儀式時，陳俊安親自嘗試人寵瑜伽，抱著毛孩一起伸展筋骨，成功完成兩個瑜伽動作，現場民眾也在旁加油打氣。

    陳俊安補充，台北市共有19座狗運動公園與狗活動區可使用，將來會在松山區敦北公園，以及內湖區寶湖社區增設2個狗活動區。

    開幕儀式時，陳俊安（左一）親自嘗試人寵瑜伽，抱著毛孩一起伸展筋骨，成功完成兩個瑜伽動作，現場民眾也在旁加油打氣。（記者蔡愷恆攝）

    開幕儀式時，陳俊安（左一）親自嘗試人寵瑜伽，抱著毛孩一起伸展筋骨，成功完成兩個瑜伽動作，現場民眾也在旁加油打氣。（記者蔡愷恆攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播