北市動保處辦「動保教育月」 邀飼主與毛小孩一起做瑜伽

為了響應台灣狗狗節、世界狂犬病日及世界動物日，北市動保處辦理「動保教育月」系列活動，今舉辦2025台北動保教育月啟用儀式活動，本次主題為「與牠共築友善台北」。（記者蔡愷恆攝）

2025/09/07 17:42

〔記者蔡愷恆／台北報導〕為了響應台灣狗狗節、世界狂犬病日及世界動物日，北市動保處辦理「動保教育月」系列活動，今舉辦2025台北動保教育月啟用儀式活動，本次主題為「與牠共築友善台北」。活動現場也有「人寵瑜伽」、「動物友善城市大富翁」等活動，邀請飼主與毛小孩共同參與。

產發局長陳俊安說，台北市在今年的動保教育月，規劃3場實體活動以及2場線上活動，推廣飼主責任教育。動保處表示，20日也將於大湖公園舉辦台北市動物之家認養會，並27日在迎風狗運動公園辦理毛孩健康同樂會。

請繼續往下閱讀...

開幕儀式時，陳俊安親自嘗試人寵瑜伽，抱著毛孩一起伸展筋骨，成功完成兩個瑜伽動作，現場民眾也在旁加油打氣。

陳俊安補充，台北市共有19座狗運動公園與狗活動區可使用，將來會在松山區敦北公園，以及內湖區寶湖社區增設2個狗活動區。

開幕儀式時，陳俊安（左一）親自嘗試人寵瑜伽，抱著毛孩一起伸展筋骨，成功完成兩個瑜伽動作，現場民眾也在旁加油打氣。（記者蔡愷恆攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法