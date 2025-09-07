桃竹苗首屆「竹塹盃救護競賽」登場 強化急重症應變能量

競賽組員們模擬在地震中頭部受創的傷患。（圖由新竹臺大分院提供）

2025/09/07 17:40

〔記者黃美珠／新竹報導〕第1屆「竹塹盃救護競賽」今天在新竹臺大分院生醫醫院竹北院區登場，共有桃竹苗4縣市、8家醫院的緊急救護技術員和醫護與行政團隊投入，分成12支隊伍進行PK。這是桃竹苗區首度整合跨院所外，以及涵蓋地區、區域、醫學中心的「跨層級」聯手演練，模擬因地震不幸出現大量傷患的醫療應變與團隊協作，最後由新竹縣府消防局峨眉分隊跟新竹臺大分院生醫醫院合組的「急紗消」隊留下冠軍。

新竹臺大分院表示，這次參與演練的4縣市消防局緊急救護技術員，跟林口長庚、新竹馬偕、中醫大新竹附醫、竹北東元、湖口仁慈醫院、天主教聖保祿醫院、臺北榮總新竹分院、及新竹臺大分院8家醫護人員，合組12支隊伍競賽。

請繼續往下閱讀...

各隊模擬在地震發生後，房屋倒塌造成搜救環境困難下，如何爭分奪秒搶救人命，特別是對於婦、兒童等特殊傷患更是需要加倍細心，期間還需妥善執行團隊資源的管理工作，在有限時間內完成檢傷評估、外傷處理以及氣管插管等關鍵處置，展現搜救、救護、醫療3方整合的應變能力。

臺大醫院急診醫學部暨教學部副主任楊志偉是裁判長，另請嘉義醫院副院長周上琳、新北市消防局教官蘇韋禎、屏東縣消防局小隊長黃志然、臺北醫院急診醫學科副主任金冠成、中醫大新竹附醫醫師洪昌宏等多名急診醫學與緊急救護領域專家，共同評核，藉此提升競賽的公平性與鑑別度；新竹臺大分院也藉此自我檢視在重點科別醫師培訓與學術交流上的投入程度，從而強化跟同儕機構的互動。

首屆竹塹盃救護競賽模擬搶救因地震被書櫃壓住的幼童，協助脫困也進行初步救治。（圖由新竹臺大分院提供）

首屆竹塹盃救護競賽模擬搶救震災中發生急產的孕婦。（圖由新竹臺大分院提供）

