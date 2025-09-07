為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    勵志！吉貝國小全校僅33人 澎湖運動會籃球奪冠

    來自北海離島吉貝迷你國小，勇奪澎湖縣運動會國小組冠軍。（蔡光烈提供）

    來自北海離島吉貝迷你國小，勇奪澎湖縣運動會國小組冠軍。（蔡光烈提供）

    2025/09/07 17:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕來自澎湖北海的傳奇，全校僅有33名學生的迷你小學吉貝國小，超過3分之1學生組成的12位籃球隊隊員，參加9月5-7日舉行的澎湖縣全縣運動會-籃球項目國小組賽事，竟一路過關斬將，連續擊敗數百名學生市區大校，勇奪冠軍寶座，也讓白沙鄉繼講美國小少棒傳奇後，再度締造籃球團體運動勵志神話。

    今年澎湖縣全縣運動會-國小籃球組賽事，共有7所國小參加，來自北海白沙鄉離島的吉貝國小，身材並未特別突出，但打法卻相當剽悍，離島囝仔不服輸的精神表露無遺，5日第1天賽事以60比26、73比42分別擊敗山水、中正國小；6日第2天賽事，則以49比30、49比22勝中興、石泉國小，順利挺進冠軍戰。

    冠軍戰吉貝國小遭遇強敵馬公國小，以65比45奪下冠軍，其中就讀6年級的8號魯晏成、7號魯祐成雙胞胎兄弟得分皆破20分，助隊拿下冠軍獎盃，值得一提的是魯氏兄弟為教練魯容賢之子，印證了強將手下無弱兵、虎父無犬子的真理。吉貝國小校長魏妤宸也全程觀戰，為子弟兵加油。

    其實吉貝運動風氣鼎盛，並非首次在運動項目嶄露頭角，其實早在澎湖金牌跆拳道教練許祿寶，進駐吉貝成立北武跆拳道社，在跆拳道項目就已在全國比賽揚名立萬，顯示吉貝離島囝仔運動天賦、條件都相當優異，這次在澎湖縣全縣運動會，又能在團體項目奪冠，相關單位真的可以著手培育離島囝仔，在運動項目大放異彩。

    馬公國小雖敗猶榮，拿下亞軍。（蔡光烈提供）

    馬公國小雖敗猶榮，拿下亞軍。（蔡光烈提供）

