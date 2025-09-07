教育部獎補助大專逾百校性教育課程 雲科大新生必修

教育部獎補助上百所大專校院開性教育課程，雲林科技大學今年融入大一必修。圖為雲科大將性教育結合體育活動進行宣導。（雲科大提供）

〔記者林曉雲、楊綿傑／台北報導〕教育部去年起將「全面性教育課程及宣導」納入公私立大專校院獎補助指標，鼓勵大專校院開設必修、選修、通識課程及辦理宣導，今年補助138校、1571萬多元，依教育部統計，全國共有104所大專院校開設全面性教育課程、占比逾74％，辦理全面性教育宣導活動則達100％，雲林科技大學今年更融入大一新生必修課。

雲林科技大學性教育列必修課，諮商輔導中心主任陳斐娟說明，113學年全校開設及融入共35門相關課程，主題包括性別認同、性別角色認知、親密關係溝通技巧，教導性知識、避孕方法，以預防感染性病，近3000名學生修習，新學年更融入大一新生必修的「生涯導航」課程，盼藉此讓性別相關知識觸及率更廣。

陳斐娟表示，性教育是全人教育一環，面對新世代須以更開放健康的心態談論性議題，校方不定期辦理各種宣導活動，如透過校慶運動會辦理性教育宣導、愛滋篩檢，校內性別影展、性別微電影競賽、性別平等班級座談等，並邀請專家分享性病知識、正確使用保險套等內容，透過活動前後測了解學生學習成效。

而台灣師範大學更積極培育健康教育的師資，師培學院助理教授高松景指出，課程從最上位的「健康親密關係」出發，介紹性的價值與實踐性該有的能力，並透過探究式教學，要學生實際找一位對象談「模擬戀愛」，且訪談不同世代的觀點，「自己要先了解戀愛的感覺，才能教孩子」；他也與學生討論100年前徐志摩的三角戀，探討生理、心理、社會等因素對感情的影響，促進學生反思自己的情愛觀點與關係經營。

台師大學生陳彥廷表示，過去比較不擅表達，透過模擬約會的課程，更清楚如何開啟約會、經營關係、解決遇到的課題等，很多孩子在大學前都有戀愛經驗，但仍屬懵懂，未來將結合所學及人生經驗，帶入遊戲及探究式學習等元素，將相關知識傳遞給國高中生，提升性健康知識。

此外，中原大學教務長皮世明分享，學校透過「性別與關係的共融課程」、「性別平等講座」、「通識自主學習講座」等多面向活動，以實際案例加強學生及職員對性平、跟騷、性傳染病與預防的認識，也與現代婦女基金會合作培育學生成為校園性平宣導種子教師，讓學生發揮對年輕人的影響力。

