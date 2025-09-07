建國花市減塑推「三袋同行」 首月租借1500個循環袋

環境部8月2日起實施建國花市減塑示範推廣活動，攤商將不主動提供塑膠袋，民眾可借用循環袋。（環境部提供）

2025/09/07 17:03

〔記者黃宜靜／台北報導〕民眾買盆栽時多會使用塑膠袋，環境部與建國假日花市自治會、台北市農會及民間團體與企業合作，8月2日起實施花市減塑示範推廣活動，攤商不主動提供塑膠袋，民眾自備購物袋、重複使用二手袋、借用循環袋「三袋同行」；環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，活動實施1個月，目前循環袋租借累計約1500個，目標年底預計10%民眾自備購物袋。

賴瑩瑩說，建國花市是全台第一個推動「不塑花市」的場域，活動預計進行1年半，第一階段示範活動從8月2日起到12月底止，以「三袋同行，減塑可行」方式，引導民眾從自備環保袋、索取二手袋或是借用政府提供的循環袋，盼提升自備購物袋習慣，達到塑膠袋減量；目前其他場域由各縣市環保局先推行各種不塑市集，未來將透過建國花市經驗，至其他市集與市場舉行，成全國減塑示範。

請繼續往下閱讀...

賴瑩瑩指出，活動推動第一個月，民眾參與踴躍，每天約有3萬人造訪建國花市，估循環袋租借約1500個，自備環保袋的民眾也越來越多，顯示大家對減塑理念接受度高；推動前，環境部場域調查顯示，自備購物袋者僅約1.57%，盼年底前有10%民眾自備購物袋。

賴瑩瑩表示，民眾購物只要未向攤商取用一次性塑膠袋，即可掃描攤商專屬QR Code抽獎拿好康，獎項包括：咖啡券、綠點等，活動結束有機會抽福容飯店住宿券，若後續循環袋需求穩定成長，將持續評估，並規劃明年有加強的鼓勵措施。另，每週六、日營業時間11點、13點及15點舉辦有獎徵答，民眾可了解不塑購物方式，有機會拿到小盆栽；環境部也會不定時辦理宣講、手作課程，引導民眾如何「不塑」。

8月2日起實施建國花市減塑示範推廣活動，活動推動第一個月，估循環袋租借約為1500個。（環境部提供）

民眾購物只要未向攤商取用一次性塑膠袋，即可掃描攤商專屬QR Code抽獎拿好康，獎項包括：咖啡券、綠點等，活動結束有機會抽福容飯店住宿券。（環境部提供）

建國花市不定時辦理宣講、手作課程，引導民眾如何「不塑」。（環境部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法