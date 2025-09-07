明高溫上看36度 今夜明晨「這些區域」雲多難賞月全食

未來一週降雨趨勢。（中央氣象署提供）

2025/09/07 16:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕今夜明晨（7、8日）「血月」月全食，中央氣象署預報，南部、台東雲量多，賞月機會偏低。未來一週高溫可達35度，明天週一大台北、中南部有機會達36度以上；西半部及其他山區午後局部短暫雷陣雨，明天南部、花東有雨，週二（9日）、週三台東、恆春半島零星短暫陣雨，週二山區留意局部大雨。

氣象署預報員張峻堯表示，明天週一受南方雲系北移影響，南部、花東不定時短暫陣雨或雷雨，其他地區白天多雲到晴，午後有短暫雷陣雨，並可能伴隨大雨發生。

請繼續往下閱讀...

張峻堯指出，週二、週三水氣減少，各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部及其他山區局部短暫雷陣雨；週二山區要留意局部大雨。週四至下週日（14日）各地多雲到晴，午後西半部及其他山區局部短暫雷陣雨。

溫度方面，張峻堯說明，未來一週水氣有減少趨勢，各地高溫大約落在32至35度，明天大台北地區、中南部可能出現36度以上。

張峻堯提醒，今明兩天南部沿海、恆春半島、澎湖有長浪，民眾至海邊活動注意安全；今天開始到週四適逢年度大潮，沿海低窪地區排水不易，慎防積淹水，尤其是中部及花蓮沿海水位相對較高，漲潮期間要特別留意。

今夜明晨將迎接今年天文盛事「月全食」，台灣有機會見到紅銅色的血月。張峻堯說，西半部地區及其他地區下午仍有熱對流發展，有降雨情況，加上南方雲系北移，雲量偏多，因此南部、台東地區賞月機率偏低，要碰碰運氣；中部以北機會相對高一些，等雲系消散之後較有機會賞月。

至於塔巴颱風動態，張峻堯指出，第16號塔巴颱風中心位在鵝鑾鼻西南西方，有機會明天登陸中國廣東一帶，對台灣沒有直接影響，不過南海屬於大低壓帶環流，受環流影響，南方雲系往北帶往台灣，影響台灣天氣至明天。

