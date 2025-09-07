為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台日青年齊聚台南楠西 展開地方創生之旅

    2025/09/07 16:38
    楠西赤靈宮參拜期間，廟方致贈熊本學園大學師生平安符。（台南市政府提供）

    楠西赤靈宮參拜期間，廟方致贈熊本學園大學師生平安符。（台南市政府提供）

    熊本學園大學學生展示手捏香手作成果。（台南市政府提供）

    熊本學園大學學生展示手捏香手作成果。（台南市政府提供）

    熊本學園大學師生參觀鹿陶洋江家古厝建築受損情形。（台南市政府提供）

    熊本學園大學師生參觀鹿陶洋江家古厝建築受損情形。（台南市政府提供）

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市客委會主辦「楠西再生．關懷小旅行」，今日由國立高雄科技大學執行團隊邀日本熊本學園大學師生深入楠西，展開跨國界的地方創生交流之旅。

    「楠西再生．關懷小旅行」安排師生古厝導覽、秘境參拜、風味餐桌、技藝手作與選物採買，呈現楠西多面向的文化與創生實踐，於鹿陶洋江家古厝參訪時，亦巧遇國立成功大學通識教育中心參訪團，3校年輕學子熱情互動，現場氣氛熱絡。

    市長黃偉哲表示，台日之間長年有著深厚交流情誼，近年更因地方創生議題而建立更多實質連結，非常歡迎來自日本的青年朋友來台南。楠西是一個山水優美、果物豐饒的農村聚落，尤其在今年初0121地震後展現出堅韌的生命力；透過活動也讓市府與在地團隊攜手努力，一步步重建信心，也引導青年參與、成為地方改變的關鍵。

    本次行程亦獲熊本學園大學團隊高度肯定，該校田上智宜准教授表示，非常驚喜能在旅途中深刻感受到台南市府對地方議題與永續發展的重視，也對楠西農業發展、文化推廣的行動力印象深刻；學生們除了親身體驗地方風景與農業現場，也透過文化導覽與技藝手作，深入理解社區如何應對永續轉型，是一場難得且富啟發性的跨國學習歷程。

    客委會主委陳新裕表示，田上智宜與台灣有著深厚淵源，本身也是台灣女婿，非常感謝他成為兩國文化交流的橋樑，深化台日大學間的友好連結；楠西駐地工作站自啟動以來，持續攜手青農、文史團隊與青年學生實踐行動，期能透過一次次有溫度的小旅行，讓國內外看見台南農村的韌性與希望。

    客委會主委陳新裕致贈伴手禮給熊本學園大學師生。（台南市政府提供）

    客委會主委陳新裕致贈伴手禮給熊本學園大學師生。（台南市政府提供）

