為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    路跑吹韓流！韓實境綜藝「兔瓏」率3500民眾 台中跑起來

    韓實境節目《地球娛樂室》兔瓏現身路跑號召民眾跑起來。（圖由市府提供）

    韓實境節目《地球娛樂室》兔瓏現身路跑號召民眾跑起來。（圖由市府提供）

    2025/09/07 16:36

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕路跑也吹韓流！韓國人氣綜藝實境節目《BiongBiong 地球娛樂室》官方授權的「2025兔瓏逃離月球路跑」，首場在台中登場，節目搞怪角色「兔瓏」今現身中央球場號召民眾路跑，吸引不少追KPOP的年輕人參與，台中運動局指出，路跑吸3500人共襄盛舉響應健康活動。

    韓國超人氣節目《BiongBiong 地球娛樂室》由韓國知名歌手李泳知、IVE成員安俞真、MIMI與喜劇演員李恩智參與的綜藝實境真人秀，4人節目中常要抓搞怪角色「兔瓏」，逗趣遊戲抓兔設計，讓節目享高人氣。

    台中市運動局長游志祥指出，近年路跑結合熱門IP蔚為流行，包括少年漫畫、科幻電影、人氣卡通等IP路跑均曾到台中舉辦，首度有韓流IP路跑又選台中首發，活動吸引人氣，更有不少年輕人被召喚出來到中央公園集合享受健康運動，今日共3500人參與健康路跑。

    主辦單位說明，活動規劃3.5公里親子友善路線，沿途設置不少「兔瓏元素打卡拍照區」，主角兔瓏也在現場與跑者一同搞怪合影，讓喜愛KPOP的鐵粉或是一般參賽者，都可近距離與人氣角色拍照、互動，主辦單位同時結合公益，將賽會運動物資捐贈公益團體，傳遞「運動共享、愛心延續」理念。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播