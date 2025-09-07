路跑吹韓流！韓實境綜藝「兔瓏」率3500民眾 台中跑起來

韓實境節目《地球娛樂室》兔瓏現身路跑號召民眾跑起來。（圖由市府提供）

2025/09/07 16:36

〔記者蘇孟娟／台中報導〕路跑也吹韓流！韓國人氣綜藝實境節目《BiongBiong 地球娛樂室》官方授權的「2025兔瓏逃離月球路跑」，首場在台中登場，節目搞怪角色「兔瓏」今現身中央球場號召民眾路跑，吸引不少追KPOP的年輕人參與，台中運動局指出，路跑吸3500人共襄盛舉響應健康活動。

韓國超人氣節目《BiongBiong 地球娛樂室》由韓國知名歌手李泳知、IVE成員安俞真、MIMI與喜劇演員李恩智參與的綜藝實境真人秀，4人節目中常要抓搞怪角色「兔瓏」，逗趣遊戲抓兔設計，讓節目享高人氣。

請繼續往下閱讀...

台中市運動局長游志祥指出，近年路跑結合熱門IP蔚為流行，包括少年漫畫、科幻電影、人氣卡通等IP路跑均曾到台中舉辦，首度有韓流IP路跑又選台中首發，活動吸引人氣，更有不少年輕人被召喚出來到中央公園集合享受健康運動，今日共3500人參與健康路跑。

主辦單位說明，活動規劃3.5公里親子友善路線，沿途設置不少「兔瓏元素打卡拍照區」，主角兔瓏也在現場與跑者一同搞怪合影，讓喜愛KPOP的鐵粉或是一般參賽者，都可近距離與人氣角色拍照、互動，主辦單位同時結合公益，將賽會運動物資捐贈公益團體，傳遞「運動共享、愛心延續」理念。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法