小朋友超開心！虎尾福德區普度 200件玩具讓孩童抽籤挑選

200件玩具、玩偶、零食，開放讓小朋友抽籤領取回家。（圖由民眾提供）

2025/09/07 16:31

〔記者李文德／雲林報導〕有「北基隆、南虎尾」之稱的虎尾中元祭昨6大普度區熱鬧登場，吸引上萬人參加。今（7）日福德區依循傳統古禮舉辦普度外，更準備雞蛋糕、彈珠台讓民眾有吃又有玩，令人驚訝的是將近200件「囝仔普」的玩具，下午4點後開放讓小朋友領取。福德區普度會長林鈞國表示，盼讓小朋友帶回去保平安。

虎尾中元普度共分8區，東、西、南、北、中、德興宮擇定農曆7月15日普度，福德區則在16日、廣雲宮則於19日。今下午起福德區正式開普，近200桌供品琳瑯滿目。

請繼續往下閱讀...

林鈞國表示，除普度外，更有近60件古文物展，現場還有普度區會員準備300份雞蛋糕讓民眾呷平安，現場還設了5部彈珠台，讓民眾免費暢玩，已有不少小朋友排隊想玩。

林鈞國說，今年普度區更設置「囝仔普」，擺放玩偶、玩具、零食將近200樣供品，下午4點法會結束後更開放讓小朋友免費拿回去保平安，也盼將虎尾中元祭的文化深植下一代心中。

不少小朋友已先看好想要的玩具，下午4點一到，工作人員拿出抽籤箱說明規則，抽到畫有圓圈的紙張即可指定大型玩具或選3樣小物，沒有者選3樣小物。

活動開始就吸引大批親子排隊，當有小朋友抽中圓圈紙張，現場就有歡呼聲，等待領取玩具後，工作人員也會連聲說道「恭喜」，整場領取活動既有秩序又溫馨。

福德區普度法會現場更準備5台彈珠台，讓大小朋友暢玩。（圖由民眾提供）

福德區普度法會現場還提供300份雞蛋糕，讓民眾呷平安。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法