跌破眼鏡！日月潭電撈惡霸魚虎球 今年移除「掛蛋」原因曝

2025/09/07 16:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府8月起展開電撈防治魚虎球，惟今年到目前成績竟「掛蛋」，跌破眾人眼鏡。對此，縣府表示，其實防治人員都有發現魚球，關鍵在於魚球都躲在潭畔樹枝隱密處，以致作業困難；後續仍會持續巡查，如有發現就會立即電撈，避免魚虎族群擴大。

日月潭近年魚虎肆虐，除會啃咬潭區其他魚類，還因獵食性強，在潭區沒有天敵，被稱作「湖中惡霸」、「生態殺手」，南投縣政府為避免其他魚種魚苗遭魚虎獵食，近年透過電撈移除魚虎球，有效抑制魚虎族群數，每年電撈動輒破萬隻、少則數千隻不等，惟今年防治月餘竟還掛零，相當罕見。

縣府表示，今年防治人員開著漁筏在潭邊巡查，都有發現魚虎球出沒，只是魚球大多躲在岸邊枯枝倒木隱密處，人員難以靠近、無法電撈，雖然巡查期間也收到許多漁民、釣客的魚球通報，但趕赴現場已不見魚球蹤影，才會今年到目前電撈仍無所獲；現在仍是繁殖期，電撈作業會持續，因此魚球還是有機會落網，盼之後能有斬獲，以免潭區其他魚類遭受魚虎威脅。

