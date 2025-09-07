為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    跌破眼鏡！日月潭電撈惡霸魚虎球 今年移除「掛蛋」原因曝

    日月潭正值惡霸魚虎繁殖季，相較以往電撈動輒破萬隻，南投縣政府今年防治魚虎球仍掛零，跌破眾人眼鏡。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭正值惡霸魚虎繁殖季，相較以往電撈動輒破萬隻，南投縣政府今年防治魚虎球仍掛零，跌破眾人眼鏡。（記者劉濱銓翻攝）

    2025/09/07 16:33

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭正值「湖中惡霸」魚虎繁殖季，南投縣政府8月起展開電撈防治魚虎球，惟今年到目前成績竟「掛蛋」，跌破眾人眼鏡。對此，縣府表示，其實防治人員都有發現魚球，關鍵在於魚球都躲在潭畔樹枝隱密處，以致作業困難；後續仍會持續巡查，如有發現就會立即電撈，避免魚虎族群擴大。

    日月潭近年魚虎肆虐，除會啃咬潭區其他魚類，還因獵食性強，在潭區沒有天敵，被稱作「湖中惡霸」、「生態殺手」，南投縣政府為避免其他魚種魚苗遭魚虎獵食，近年透過電撈移除魚虎球，有效抑制魚虎族群數，每年電撈動輒破萬隻、少則數千隻不等，惟今年防治月餘竟還掛零，相當罕見。

    縣府表示，今年防治人員開著漁筏在潭邊巡查，都有發現魚虎球出沒，只是魚球大多躲在岸邊枯枝倒木隱密處，人員難以靠近、無法電撈，雖然巡查期間也收到許多漁民、釣客的魚球通報，但趕赴現場已不見魚球蹤影，才會今年到目前電撈仍無所獲；現在仍是繁殖期，電撈作業會持續，因此魚球還是有機會落網，盼之後能有斬獲，以免潭區其他魚類遭受魚虎威脅。

    日月潭正值惡霸魚虎繁殖季，潭畔樹枝隱密處有機會看見魚虎球出沒。（「日月潭一等高」提供）

    日月潭正值惡霸魚虎繁殖季，潭畔樹枝隱密處有機會看見魚虎球出沒。（「日月潭一等高」提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播