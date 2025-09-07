公民團體將走讀守護公館圓環 北市交通局：13日凌晨填平地下道

台北市交通局表示，本月13日凌晨將開始公館圓環地下道填平作業。（資料照）

2025/09/07 16:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將於13日（週六）凌晨進行公館圓環拆除前的地下公車專用道填平作業，反對的公民團體將於12日晚間7點號召「守環行動：圓環大走讀」，並指此案有多項問題，提出4點反對訴求，台北市交通局主任秘書劉嘉祐表示，公館圓環7叉路口為事故熱點，就算屬A3輕微擦撞，也代表該處隱含事故風險，去年更是事故全國嚴重度最高的路口，預計13日凌晨開始填平地下道作業。

劉嘉祐表示，公館圓環路口已連續7年為北市交通事故熱點第1名，雖A1事故僅1件，但 A2事故造成人員受傷，甚或重傷造成永久生理機能影響，就算只是A3事故，也代表該地點有隱含事故風險。且事故總件數呈逐年上升趨勢，根據2024年全國CBI（綜合事故發生相對頻率與相對嚴重程度分析指標）評比，更是全國嚴重度最高的路口，為提升通行安全確有改造的必要。

請繼續往下閱讀...

劉嘉祐說明，經國外研究及觀察公館圓環實際車流，民團所提標線試辦方案效益有限, 估計約5至12%，但正交路口預估有63%的改善潛力；正交化後，會維持與仁愛路、信義路相同的平面公車專用道，公車仍有專用路權，不會與汽機車混流，且現行基隆路轉向羅斯福路無法進入公車專用道的路線，未來可行駛公車專用道，減少路側停靠干擾，有助安全。

此外，改成平面公車專用道後，預估6成公車可在綠燈時間通過；最多只需停等一次紅燈, 在安全與效率權衡下，經專家學者審查會討論定案。預計13日凌晨開始填平地下道作業，施工期約2個月，上週起已開始交通維持宣導。民團申請的活動路權在人行道上，市府會持續跟各界溝通拆除圓環的必要性。

