    首頁　>　生活

    宜蘭嚴選優質米9/17公布成績 抽出5名幸運兒送1年份免費好米

    2025宜蘭嚴選優質米競賽有17人進入決賽，17日公布冠軍得主。（圖由宜蘭縣府提供）

    2025/09/07 15:52

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕2025宜蘭嚴選優質米競賽，今天（7日）舉辦人氣票選、預測冠軍、美食專家評審，接續有儀器分析、官能品評，17日將公布冠軍得主，並抽出5名幸運兒，送給每人50公斤，相當於1年份的免費好米。

    宜蘭是全國僅有一年一期稻作的縣市，稻米品質好，曾創下每公斤3萬6000元最高拍賣出價紀錄，宜蘭青農更二度奪下日本「米．食味分析鑑定競賽」特別優秀賞。在地稻農年度盛事宜蘭嚴選優質米競賽已邁入第8屆，今年有32人參賽，晉級決賽的17名農民，今天齊聚國立傳統藝術中心，代理縣長林茂盛到場加油打氣。

    林茂盛說，本屆宜蘭嚴選優質米競賽有80餘歲農民參賽，進入決賽的17人名單中，45歲以下青農7人，占41％，其中3人是8年級生、1名9年級生，顯見宜蘭農業已進入世代傳承交接階段。

    宜蘭縣政府農業處指出，人氣票選及預測冠軍屬於趣味性橋段，不列入成績，人氣票選方面，編號9號農民得票數最高，身分暫不公布。競賽成績分3階段評分，美食專家評審占10％，儀器分析50％，官能品評40％，縣府將在17日公布名次及最佳人氣獎得主身分。

    至於精準猜中宜蘭嚴選優質米冠軍得主的民眾，縣府將從中抽出5名幸運得主，致贈每人50公斤的宜蘭嚴選米，讓得主享用1年份免費好米，天天吃到飽。

    宜蘭嚴選優質米競賽成績公布後，縣府將抽出5名幸運兒，送給每人50公斤的宜蘭嚴選好米。（圖由宜蘭縣府提供）

