蔥價居高不下……8旬老農睡發財車守夜10多天 心酸畫面曝

陳姓父子希望有超商一次採購，也可免於提心吊膽，縣議員李明哲（右）前往探視，並試著接洽大盤商。

2025/09/07 15:53

〔記者李文德／雲林報導〕受日前颱風、西南氣流影響，蔥價飆漲快速，到目前為止產地仍維持每公斤300元的價格，因為高價成為不肖人士覬覦。二崙鄉82歲陳姓老農日前其中1塊蔥田遭偷拔後，10多天來與兒子睡在另區蔥田守夜，他們盼望有盤商可以來收購，以免提心吊膽。

二崙鄉庄西村8旬陳姓老農種了2塊北蔥田，其中1塊田10多天前深夜，遭不明人士偷割將近一半，讓他損失上萬元，他心想另1塊大約1.1分蔥田剛成熟，為了避免重演，每天晚上8點就開著發財車到田邊守夜。

陳翁52歲兒子表示，因不忍爸爸父親辛苦，10多天來陪他在蔥田守備，車斗僅鋪著塑膠板，頭頂上放1支傘遮蔭擋雨，吃飯、吃藥都在車上解決，但父親患有糖尿病、高血壓，已經10幾天沒有好好吃藥，就連自己種的6分田也因為守夜暫時空下來，坦言壓力很大。

陳男表示，蔥田被偷後就立刻報警還裝好監視器，但仍有不肖人士出現，如昨晚凌晨2點多來了一群騎著電動車的可疑人士在四周探查，有的拿手電筒、有的舉望遠鏡，他只好站在田邊，讓對方知難而退。

陳姓兒子說，他也很想趕快將蔥賣出，但中盤商開的價格落差實在太大，對農民不公平，希望有超市直接收購，就不用再長期守夜。

縣議員李明哲收到陳情後到蔥田探視。他表示，看到長輩睡在田間，只是為了守護耕作心血，令人心疼，呼籲警方加強巡防、打擊不法，讓農民有個安心環境。

