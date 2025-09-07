為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國小老師酒駕累犯 桃市教局：建議學校先停職從重懲處

    桃園市政府教育局副局長賴銀奎回應國小老師酒駕累犯的處置。（桃園市教育局提供）

    桃園市政府教育局副局長賴銀奎回應國小老師酒駕累犯的處置。（桃園市教育局提供）

    2025/09/07 16:07

    〔記者李容萍／桃園報導〕最壞示範！桃園市某國小一名許姓老師今（7）日凌晨在新北林口的旅館喝完酒，竟然酒駕上路，一出巷口就撞到路邊機車，員警到場，他還踩油門逃逸20分鐘，撞傷員警，最終在巷口被逮捕；警方調查發現他是酒駕累犯、有4次酒駕前科。對此，桃園市政府教育局已建議學校依「教師法」或「教育人員任用條例」規定，從重懲處並先予以停職處分。

    新北市林口區街頭今日凌晨發生警匪追逐，當時有好幾輛警車在追一輛廂型車，原來駕駛酒駕擦撞路旁機車還拒檢，警方迅速前往攔截圍捕，雙方繞了林口市區20多分鐘，47歲許姓駕駛為躲避追緝、棄車逃逸，最後仍在育林街被警方逮捕。而他的身分也曝光，竟是桃園市某國小老師、還有4次酒駕前科。

    對此，桃園市政府教育局副局長賴銀奎回應表示，該案師酒駕後續處置，在程序上先由學校的教評會開會討論，並於明（8）日上午召開；以教育局「酒駕零容忍」立場，案師酒駕行為除嚴重影響公共安全且是累犯，並損害學校及教育聲譽，教育局已建議學校依「教師法」或「教育人員任用條例」規定，從重懲處並先予以停職處分。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

