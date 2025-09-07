為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「迷你小精靈」叉紋閃舞蛾、白粉細蟌 鳳山水庫現蹤

    叉紋閃舞蛾體型迷你，容易被忽視。（圖由陳俊強提供）

    叉紋閃舞蛾體型迷你，容易被忽視。（圖由陳俊強提供）

    2025/09/07 15:37

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園愛鄉協會執行農業部林業及自然保育署社區林業計畫，在駱駝山首度發現「迷你小精靈」叉紋閃舞蛾及白粉細蟌蹤跡，協會理事陳俊強指出，叉紋閃舞蛾不到1元硬幣大小，白粉細蟌只有火柴棒一半長，模樣都非常漂亮，袖珍的體型容易讓登山客忽視，擦身而過。協會將擴大調查，或可提供公民生態觀察課程。

    林園愛鄉協會正進行社區林業蜻蛉目生態調查，在鳳山水庫溢洪道周遭發現叉紋閃舞蛾及白粉細蟌，都是首次在駱駝山區出現。

    陳俊強表示，台灣產的閃舞蛾屬物種很多，體型都不到1元硬幣大小，常成群出現，停棲時翅膀往後延伸成為1個三角形，絢麗程度遠勝於蝴蝶。叉紋種的特徵在於有1條金屬色澤的線紋貫穿頭胸部中央，兩側還有同樣金屬光澤的縱紋。

    他說，聞名紫斑蝶在陽光照射下呈現紫色，吸引眾人觀賞目光，叉紋閃舞蛾的翅膀上也有鱗片，在不同角度的陽光照射下，會出現不同顏色的流動光影，非常美麗。

    白粉細蟌則是最小隻的豆娘，體型只有火柴棒一半長，陳俊強指出，白粉細蟌要分辨公、母並不困難，因為兩者身體顏色不同，未成熟的白粉細蟌尾巴是黃色的。

    陳俊強認為，鳳山水庫為水資源保護區，為生態敏感的昆蟲提供了友善棲地，近年來吸引了許多昆蟲聚集，後續會持續調查，如果數量及出現的季節穩定，未來將作為親子生態觀察活動探尋的生物之一。

    母白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    母白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    公白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    公白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    未成熟白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    未成熟白粉細蟌。（圖由陳俊強提供）

    圖
    圖
