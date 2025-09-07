「血月」月全食9/7深夜登場 自由時報官網直播

9月7日深夜至8日清晨，台灣能觀測到月食。（中央氣象署提供）

2025/09/07 15:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕今年天文盛事「血月」月全食將至！整個月食過程將從台灣時間7日晚間11時27分至8日凌晨4時57分，最精彩全食階段落在凌晨1時30分至2時53分，月亮將呈現暗淡紅銅色。自由時報陪伴讀者迎接天文奇景，官網7日深夜至8日凌晨將提供月食直播。

氣象署說明，月食是月球在軌道公轉時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光，而出現缺角或隱沒的天文現象。月全食階段，月面完全隱沒在地影內，但不會看不見月面，而是呈現暗淡紅銅色，因為陽光穿過地球周邊大氣層時，部分紅色光被大氣折射至月面所致。

這次月食，自9月7日晚間11時27分開始，由「半影食始」揭開序幕，接著是8日零時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，歷時5個半小時。

8日凌晨1時30分到2時53分是最精華階段，共計1小時23分鐘。1時30分「食既」月球完全進入地球本影，將出現紅月；凌晨2時53分「生光」，紅月漸退，月球開始離開地球本影。

不過，氣象署預報員張峻堯指出，受南方雲系北移影響，台灣雲量相對偏多，在雲縫中賞月機會較大，想明顯看到全部得碰碰運氣。

