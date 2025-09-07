竹塹中元城隍祭違法施放爆竹煙火 竹市蒐證裁罰

新竹市消防局派遣消防人員及車輛，於遶境路線執行安全維護駐守，防制民眾使用拖板車或或貨車違法施放爆竹煙火。（圖由市府提供）

2025/09/07 15:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕「2025竹塹中元城隍祭」昨進入活動最高潮「遶境賑孤」，沿途信眾設香案迎接城隍爺聖駕，吸引千名信眾參與，為確保活動過程安全，新竹市消防局派員進駐新竹市警察局指揮中心，並派遣消防人員及車輛，於遶境路線沿途9個空曠處執行安全維護駐守，防制民眾使用拖板車或或貨車違法施放爆竹煙火。

過程中共接獲6件違法施放爆竹煙火檢舉案，其中4件經勸導後未施放，1件為合法施放，1件為參加活動民眾於竹市中正路與北大路口，在2輛拖板車上擺放爆竹煙火施放，違反爆竹煙火管理條例及竹市爆竹煙火施放管制自治條例，經消防人員勸導後民眾仍執意違法施放，消防局將依法裁罰行為人3萬至15萬元。

消防局表示，依據爆竹煙火管理條例及竹市爆竹煙火施放管制自治條例規定，施放爆竹煙火場所（包含法令禁止場所或市府依法公告禁止施放爆竹煙火場所）、時間及方式等違法情事，將依情節分別處以3萬元以上15萬元以下，或6萬元以上30萬元以下罰鍰，若施放爆竹煙火引發火災，更可能觸犯刑法第173至第175條公共危險罪。消防局說明，寺廟辦理宗教慶典時，常用吊車等機具懸掛爆竹煙火，或將爆竹煙火置於拖板車上施放，或將一般爆竹煙火串接或堆疊施放，都屬於違法施放。

