屏東里港多路段禁砂石車司機怨如小偷躲警 鄉長盼找出平衡點

警方嚴格攔查砂石車（里港警分局提供）

2025/09/07 15:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東里港鄉多條道路禁止砂石車行駛，引起砂石車司機在網路抱怨，認為像小偷東躲西躲，每天被警察緊盯及開單，里港鄉長徐國銘回覆說，砂石車對於交通衝擊相當大，所以砂石營收都用在鄉內福利方面，希望在環境、安全、經濟上找一個平衡點，讓大家能和平共處。

有砂石車司機抱怨里港鄉禁駛砂石車的道路眾多，九里路、打鐵路、台三線、里港橋、菜市場等路段都禁駛，每天出入砂石場都像小偷一樣東躲西躲，尤其是警方一直找砂石車的麻煩，只要被開一張罰單就要做幾天的白工，每年要繳很多稅，每天清晨4點開始忙到天黑，一天工作10幾個小時，結果領到的錢只有一點點。

請繼續往下閱讀...

徐國銘對於砂石車司機的抱怨則說明，路權的禁駛是由屏東縣政府決定，罰單是警方開的，里港鄉公所長期派員清掃砂石車掉落的砂石、清掃路面，就是要大家和平共處，但總有不守規定的砂石車造成危險。

當地的民眾則認為，砂石車應走砂石車專用道，行駛在一般道路時應該依規定行駛，不要超載、超速、違規，那麼就不會引發民眾那麼多的抱怨，就如同鄉長所言的找一個平衡點，讓大家和平共處。

砂石車因為載重量大容易肇事（里港警分局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法