    首頁　>　生活

    台東3老婦「茶醉」風波 疑誤把曼陀羅當南非葉採食

    台東3婦稱昨天在白玉瀑布採食「南非葉」，衛生局今天到場採樣，但請專家鑑識，今天的採樣應是曼陀羅。（記者黃明堂攝）

    台東3婦稱昨天在白玉瀑布採食「南非葉」，衛生局今天到場採樣，但請專家鑑識，今天的採樣應是曼陀羅。（記者黃明堂攝）

    2025/09/07 15:13

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本溫泉山上某茶藝館昨天下午有3位老婦飲茶後出現頭暈、四肢無力等症狀，其中1人意識混亂。衛生局根據急診室初步診斷抗乙醯膽鹼中毒，今天上午由當事人帶領，到白玉瀑布採她們宣稱餐前採食的「南非葉」送驗，但初步請植物專家鑑識得知，她們採食的極可能是曼陀羅葉，而非南非葉，兩者相似，但曼陀羅含劇毒。但確實中毒情況，仍待送檢結果出爐。

    年齡60到70多歲的3位老婦，昨天上午前往知本白玉瀑布爬山，後到在附近一家茶藝館用餐，先是一起喝完一壺餐前茶，午餐的燉菜吃沒幾口，就出現頭暈目眩症狀，症狀加劇，業者趕緊通報119，送醫過程中，1人瞳孔放大，情況危急，所幸均及時送醫處置，均無大礙。由她們說餐前有到白玉瀑布採「南非葉」各吃1片，今天上午，衛生局人員到場採取葉片送檢。

    在採葉過程中，其中1婦陪採時堅稱南非葉可食，她們以前就吃過，且昨天每人都只吃一片，不可能中毒，應與3人有茶醉體質，喝茶就醉。

    衛生局已將茶餐及南非葉檢體送驗，另外，也請植物專家鑑識，初步認為她們採食的應是曼陀羅而不是南非葉，兩者葉片相似易誤認，中毒民眾吃下的植物應不是南非葉而是曼陀羅，生物鹼中毒狀況跟抗乙醯膽鹼很像，詳細結果還是要進一步送驗才能確定。

    1位農民說，因民間流傳南非葉有抗癌功效，早年台灣曾流行食用，但大部分都是自家栽種，野外應該不會有野生的，她們誤採的可能性很高。

    圖
    圖
