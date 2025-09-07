中秋想吃烤玉米 恐要抓緊荷包

雲林食用玉米受7月颱風影響受損嚴重，農民估中秋節想吃烤玉米可能要抓緊荷包。（記者李文德攝）

2025/09/07 15:12

〔記者李文德／雲林報導〕7月丹娜絲颱風來襲，重創中南部農業，食用玉米出產大宗的雲林受到嚴重損害，虎尾鎮玉米農表示，自家園地減產約一半，苦不堪言，目前市面上每斤玉米均價近50元，中秋節想吃烤玉米的民眾可能要抓緊荷包。另，北溪社區發展協會今（7）日舉辦玉米文化節，帶領大家認識在地玉米產業。

根據統計，雲林縣內種植食用玉米面積佔據前3名為土庫鎮、元長鄉、虎尾鎮，不過7月丹娜絲颱風來襲後，因強烈風勢導致玉米株倒伏嚴重，讓玉米農們苦不堪言。

請繼續往下閱讀...

虎尾產地大宗之一的北溪里玉米農劉蓮花表示，自家玉米田大約3、4分地，今年6月初才剛種下玉米株，7月初玉米已準備「吐穗」果穗正要發育時，沒想到颱風的強烈風勢將田園的玉米株吹倒，近半數的玉米已無法收成。

玉米農江坤宗表示，自己園區的玉米受損約3成左右，以往產地價每台斤約8元，因產量少每台斤大約10至12元左右，現在到市場上，市售價每斤約40至50元，產量降低可能會影響中秋節想吃烤玉米的民眾，因此屆時民眾可能要抓緊荷包。

虎尾鎮公所表示，丹娜絲風災後，鎮內受理農損達3000多筆，其中有500筆為玉米受損，日前已完成全鎮勘查，天然災害現金救助已陸續入帳。

另，虎尾北溪社區發展協會今在活動中心前舉辦「玉米文化節」。協會理事長江炳辛表示，準備1000斤玉米讓民眾大飽口福，更要帶領民眾社區導覽，走入田園認識玉米生長過程，盼將當地玉米產業得以推廣出去。

北溪社區發展協會舉辦玉米文化節，準備千斤玉米讓民眾「呷免驚」。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法