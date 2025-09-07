台灣第一座現代化製鹽工業區 安順鹽場見證台灣百年鹽業發展

安順鹽場為台灣第一座現代化製鹽工業區，迄今已直至現在仍保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌。（資料照）

2025/09/07 14:52

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市安南區的安順鹽場，為台灣日治時期最後開闢、技術最先進的製鹽工業區，也是台灣第一座現代化製鹽工業區，迄今仍保有完整鹽田設施與鹽工生活聚落樣貌，是台灣鹽業發的重要歷史見證。

台江國家公園管理處表示，安順鹽場完成於1923年，由台灣製鹽株式會社開闢，是台灣第一座現代化製鹽工業區。鹽場規模龐大、設施齊全，包括鹽倉、運鹽碼頭、宿舍、診療所及警察辦公室等，逐步形成融合產業與生活的鹽村聚落。這些建築不僅見證鹽業生產歷程，也呈現出鹽工社區的生活記憶。

為活化台灣鹽業文化資產，台江處將部分建築整修為「安順吉鹽故事館」及工坊與資訊站，作為推廣鹽業文化教育與展示的平台。

台江處表示，為推廣產業文化資產保存與空間再利用成果，將於9月20日（星期六）辦理「安順鹽場導覽及瓦盤鹽田杯墊DIY」活動，透過導覽與文創手作，邀請民眾深度體驗鹽業文化。活動共規劃2個場次，每場次限額25人，採事先網路報名制台江國家公園線上報名，額滿為止。

鹽業故事館曬鹽流程解說。（台江處提供）

