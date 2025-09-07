馬祖不拚旅客量 觀光署長放眼國際：衝高品質與獨特性

民眾觀賞第3屆馬祖國際藝術島作品之一，柳幸典「哥吉拉計畫」。（記者蔡昀容攝）

2025/09/07 15:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕第3屆馬祖國際藝術島9月5日展至11月16日。交通部觀光署長陳玉秀表示，馬祖受交通及住宿量能限制，無法大量接待遊客，但其文化、景觀極具特色，認為有發展成國際景點、深度高品質旅遊的潛力。策展單位指出，藝術島旅客延長停留馬祖的時間，進而拉高消費預算，今年與觀光系統較緊密整合，也擴大地方參與及協力訓練，如何讓旅客甚至國際客旅遊更便利，會是未來努力方向。

2025馬祖國際藝術島有9國、55組藝術家參與，於4鄉5島展出超過50件作品，其中4件是國際徵件。藝術島總策畫吳漢中表示，本屆許多作品從在地議題出發，但同時又要創造國際共鳴，陳益輝作品「築巢」反映馬祖人戰地築家，也回應冷戰議題；柳幸典作品「哥吉拉計畫」與福島核災有關，也具代表性。

請繼續往下閱讀...

藝術島今年擴大訓練課程，並與觀光系統整合，包括志工、旅宿業者、計程車司機，超過440名在地人投入協力。吳漢中認為，作品與在地產生共鳴極具挑戰，但當地導遊開始有共鳴，讓作品有機會成為未來觀光景點，遊客除拍照打卡，也能藉作品認識馬祖；業者主動詢問有無海報、培訓課程；居民也會騎機車去看藝術作品。

吳漢中指出，馬祖觀光客以3天2夜為大宗，不過藝術島遊客以4天3夜比例最高，甚至有5天、7天、15天的旅客，重複造訪率高達36％，旅客也花很多預算享用美食、訂好餐廳。國際客反映亦不錯，如何降低交通訂票等旅遊安排門檻，是下一屆努力目標。

「文化是觀光的靈魂，而觀光是文化的舞台。」陳玉秀表示，觀光常談「越在地越國際」，當地方保有原有面貌，具備特殊性及獨特性，就有機會轉為觀光發展關鍵，馬祖具備這樣的條件。馬祖交通住宿量能有限，無法海納國旅旅客，也因此保留原始樣貌，因此馬祖觀光應定位於國際高端旅客；高端不一定指高價奢華旅遊，而是高品質、高滿意度、具獨特性的自由行旅遊。

陳玉秀觀察，馬祖國際藝術島正與居民慢慢形成共識，居民對藝術島產生光榮感，逐漸形成全島用心接待看展旅客的氛圍；當接待量能有限、旅客需求卻高，馬祖就能選擇客人，例如優先接待停留天數較長的旅客，也避免過多旅客影響居民生活權益。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，馬祖現有240家旅館及民宿，住宿量能總計3807人，每年迎接約22萬旅客。疫期期間國旅大爆發，1年湧入30萬人，旅客及當地居民滿意度均大幅下降，一昧衝旅客量不一定好。

陳如嵐指出，為提升對國際遊客服務，須建構軟硬體環境，明年將推出多語系海上定位系統，未來也希望新增手機購票、取票、驗票功能；陸上方面，希望訓練計程車司機服務觀光客；旅宿方面，除積極輔導好客民宿、綠色標章，也盼二代返鄉投入經營。

陳如嵐分析，國際客每年約1千多人，占比並不高，以香港、新加坡客為主，他們認為到馬祖旅遊，能感受到明顯文化差異，滿意度頗高；中國客方面，福州旅客興趣不大，因與馬祖文化同質性較高，廈門旅客則評價不錯，因與馬祖文化較具差異性。

第3屆馬祖國際藝術島9月5日展至11月16日。（記者蔡昀容攝）

第3屆馬祖國際藝術島展品之一，林聖峰「海量」。（記者蔡昀容攝）

第3屆馬祖國際藝術島展至11月16日。交通部觀光署長陳玉秀（左2）認為，馬祖應朝國際路線發展觀光。左起為馬祖國際藝術島總策展吳漢中、陳玉秀、連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐、馬祖國家風景區管理處處長洪志光。（記者蔡昀容攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法