    首頁　>　生活

    好兄弟也要洗衣服？ 洗衣膠囊也上普度供品桌

    網友驚訝發現供品桌出現洗衣膠囊，笑問「好兄弟也要洗衣服嗎？」（圖擷取自我愛全聯-好物老實説/臉書社團）

    2025/09/07 15:15

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（6日）是農曆7月15日中元節，許多人會在家中準備供品祭拜好兄弟。不過，1名民眾近日驚訝發現，別人家的普度桌上竟擺放洗衣膠囊，讓他忍不住笑問：「難道好兄弟也要洗衣服？」

    1名網友5日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文分享，他剛從超市買完供品要回家準備拜拜的路上，竟然看到普度供品出現洗衣膠囊。他原本以為普度供品通常會有牙刷、毛巾、肥皂等，第一次看到洗衣膠囊，感到相當驚訝，「我有看錯嗎？難道好兄弟也要洗衣服嗎，還是我沒跟上潮流？」

    貼文曝光後掀起廣泛討論，不少人留言幽默回應，「都做鬼了還有家事要做？太地獄了！」、「可能阿嬤以為是果凍」、「現在的人什麼都可以拜，下次可以拜掃地機器人，讓祖先不用自己掃地」、「那他一定要燒台洗衣機，不然還要手洗太麻煩了」、「傳統普度會準備乾淨水、毛巾和印有新衣服的紙錢，讓好兄弟先梳洗再用餐，所以能洗衣服也不奇怪」、「好兄弟吃完會吐泡泡欸」。

    還有網友分享更多奇趣普度經驗，「我有看過還有在拜狗飼料的」、「昨天下班路過某大樓的普度現場還看見豆漿機1台」、「我以前也放過小鏡子、梳子、口紅和刮鬍刀」、「「大家都發揮創意了，我想拜個便當盒，讓好兄弟吃不完，可以打包帶走」。

