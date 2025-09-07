為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高市辦「國際型」保齡球賽 傳遞對移工關懷

    高市勞工局舉辦「國際型」保齡球賽，傳遞對移工的溫暖關懷。（記者黃良傑攝）

    高市勞工局舉辦「國際型」保齡球賽，傳遞對移工的溫暖關懷。（記者黃良傑攝）

    2025/09/07 14:57

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局統計全市共140萬勞工中，約有7萬多名合法外籍移工，為讓異鄉打拚的移工們感受高雄的溫暖，今（7）日舉辦「國際型」保齡球比賽，包括泰國、印尼、越南、菲律賓等3、40名外籍勞工參賽。

    勞工局今於草衙SKM PARK舉辦「BIG BALL滾動吧！保齡球比賽」活動，廣邀泰國、印尼、越南、菲律賓與台灣的勞工組隊參賽，勞工局江健興局長、泰國辦事處陳燦榮處長、馬尼拉代表處陳韻文專員等貴賓也特別到場，共同開球為參賽隊伍及選手打氣。

    局長江健興感謝所有勞工對高雄發展的貢獻，目前高雄共有140多萬名勞動就業人口，包括漂洋過海來台約7萬名的外國籍工作伙伴，每一位勞工朋友的安全健康與權益都受到法律的保障。

    勞工局藉由舉辦各類型運動休閒宣導活動，讓在異鄉打拚的移工們感受到台灣及高雄的溫暖；同時也不分國籍，積極維護在高雄的勞工就業機會及勞動權益。

    舉辦保齡球賽廣邀各國籍勞工競技，除鼓勵從事適當的運動休閒，紓緩工作壓力外，並宣導移工朋友們，不要誤入非法打工與詐騙的陷阱，比賽結果由High Rollers好野人隊以784分擊敗各隊好手摘冠。

    圖
    圖
