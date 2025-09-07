國光客運退出西螺轉運站 民眾直言「超不捨」

國光客運在西螺轉運站營運最後1日，售票員們向乘客們揮手再見。（記者李文德攝）

2025/09/07 14:44

〔記者李文德／雲林報導〕國光客運明日起將全面停駛台南、高雄、屏東等國道路線，同時結束雲林西螺轉運站經營權，今（7）日國光在西螺轉運站最後1日行駛，不少乘客直言「超不捨」，售票員也在剪票時說「再見」，發車前更向車內民眾道謝「感謝這幾年的搭乘」，顯得離情依依。

西螺轉運站自2013年啟用，由國光客運營運，集中鎮內國光客運、台西客運以及員林客運乘車點，轉運站設有6個月台，日前國光客運發出公告，9月8日起將停駛南部8條國道路線，其中西螺轉運亦將退出經營，消息傳出令當地民眾震驚萬分。

請繼續往下閱讀...

縣府交通工務局指出，國光停駛西螺路線將由統聯客運接手，乘車地點改到西螺交流道附近的統聯站點，至於西螺轉運站未來會由西螺鎮公所重新招商。

今是國光客運在西螺轉運站行駛最後1日，依然有不少民眾排隊等候買票，更有民眾時不時拿起手機拍照，紀念行駛最後1天。

西螺鎮蘇小姐表示，已搭乘國光客運10多年，前幾天聽到消息後仍不敢相信，此地已成為民眾們最深刻的回憶；二崙廖先生表示，10年來已習慣在西螺轉運站搭客運北上，如今可能只能改搭其他交通工具，轉運站內將沒有國光客運，心中仍有不捨。

上午11點10分左右，由高雄行駛至台北的客運緩緩駛進轉運站，售票員小姐在月台前撕票根時，也不忘跟乘客說「謝謝，再見」，清點人數後，售票員小姐先是提醒大家需繫上安全帶後，更是對乘客說「感謝大家這幾年搭乘，這是小妹最後一次為大家服務了，拜拜」，乘客拍手、揮手道別，離情依依。

曾姓民眾表示，西螺轉運站地處交通樞紐區，上下車都極為方便，如今國光客運停駛，需要到交流道搭乘統聯，但該處車流量龐大，對於民眾而言恐有交通不便問題；西螺鎮代王頤翎表示，希望相關單位能夠媒合統聯進駐，就算是撥幾班次進入也好，盼讓民眾方便搭乘。

縣府交工局長汪令堯表示，會將地方聲音反映至監理所及業者，再邀請相關單位討論是否可行；西螺鎮長廖秋萍表示，許多鎮民反映需到交流道附近搭乘統聯客運，恐有交通不便問題，近日將與統聯客運公司會談，協調是否能進駐西螺轉運站內，讓民眾上下車既安全又方便。

售票員小姐邊撕票根邊與乘客道謝說「再見」。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法