    生活

    中元節公寓驚見鄰居梯間燒金紙 網怒：普度差點變超渡

    民眾直擊鄰居在公寓樓梯間燒金紙，引發網友熱議。（圖由@janqsbpf/Threads授權提供）

    民眾直擊鄰居在公寓樓梯間燒金紙，引發網友熱議。（圖由@janqsbpf/Threads授權提供）

    2025/09/07 15:57

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕昨天（6日）是農曆7月15日中元節，不少民眾會在家中祭拜祖先或神明。不過，1名住戶在自家公寓樓梯間驚見鄰居焚燒金紙，當場嚇傻，立即拍下影片PO網，痛批此舉將家人與其他住戶置於危險之中。

    該名網友昨（6）日在「Threads」發文表示，他尊重普度拜拜燒金紙的習俗，但在樓梯間焚燒實在太危險。他指出，為了剛出生的寶寶與其他住戶的安全，必須提醒該住戶注意安全，並稱已向對方反應，對方承諾會改進。他也警告，「再有下一次，我絕對會報警。」

    貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有人留言直言，「燒金紙本身就是愚蠢的陋習，沒有之一，還在樓梯間燒更是蠢到不行」、「我覺得這次就要報警，下一次可能就沒辦法報警了」、「這不是普渡，這沒弄好是超渡」、「拜好兄弟怎會在樓梯間燒金紙，那不是招呼好兄弟進家門嗎？！」、「一腳踢進他家裡」、「他是想當好兄弟嗎」。

    此外，也有網友分享自身經驗，「樓上鄰居在陽台燒金紙，結果整間都燒掉」、「我之前住5樓，要外出買東西，一打開門以為火災，結果是2樓在家門口燒金紙，整棟樓梯都是煙」。

