守護公館圓環號召9/12晚走讀 4反對要求先試辦標線號誌改善

關注公館圓環的「公館圓環守環行動」臉書粉絲專頁發起週五晚上7點，在公館圓環台電前轉角舉辦「守環行動：圓環大走讀」。（圖擷取自「公館圓環守環行動」臉書粉絲專頁）

2025/09/07 14:20

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府將於13日（週六）拆除公館圓環並填平地下公車專用道，關注公館圓環的「公館圓環守環行動」臉書粉絲專頁發起12日（週五）晚上7點，在公館圓環台電前轉角舉辦「守環行動：圓環大走讀」，並與各大路權團體串聯。公民團體直指此案有5大問題，提出反對填平公車地下專用道、反對拆除公館圓環、反對忽視居民意見、反對政治凌駕專業4點訴求。

守環行動號召內容指出，台北市政府將於9月13日凌晨拆除公館圓環並填平公車專用地下道，當地居民與周邊台大、台師大、台科大師生強烈反彈，批評市府在決策過程中欠缺共識程序，且數據呈現方式具爭議。認為市府以公館圓環連續7年為交通事故熱點，平均每4天就有3起事故，必須拆除圓環改為正交路口來降低風險，但大多事故屬A3輕微擦撞，7年來僅有1件死亡事故，肇事原因為行人闖紅燈，與市府「危險口號」不符。

請繼續往下閱讀...

守環行動指出，公館圓環下方設有全台少見的A型路權公車專用道，等同高鐵、捷運的最高通行優先權，每日尖峰時段有數萬名學生與通勤族仰賴此路段快速進出市區。若地下道填平，公車將需與一般車流混行並停等紅燈，估計每日通勤時間將增加10至20分鐘 。居民在多場說明會上普遍要求先行試辦「號誌與標線改善方案」，以低成本測試交通改善成效，市府並未回應。

守環行動也指出，研考會檢討報告中指出，公館圓環拆除案跨局處討論偏向既定「拆除」方向，缺乏對替代方案的多方評估，對外溝通不足。

公民團體認為市府在拆除公館圓環的決策中有5大問題：1、蔣萬安臉書發文說要拆，局處才開始研擬方案，是先射箭再畫靶；2、李四川稱公車只會增加3秒等待時間，與事實不符，是政治凌駕專業；3、居民、學生、民團、專家均反對，市府卻不理會民眾意見，一意孤行；4、市府並未提出詳細科學數據與車流模擬，以證明拆除後有助於用路安全；公民團體提出先行試辦，將標線標誌改善的「現代圓環設計」（Roundabout），既能保留公車地下道，又能用較低成本改善道路現況，卻被市府一概否決。

因此，「守環行動：圓環大走讀」提出4大訴求，1、反對填平公車地下專用道，應確保大眾運輸的優先通行權；2、反對拆除公館圓環，應優先試辦圓環標線號誌改善方案；3、反對忽視居民意見，應舉辦民間座談會，取得共識再動工；4、反對政治凌駕專業，應提供詳細數據報告，讓大眾檢閱內容。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法