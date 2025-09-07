台中靜宜商圈人行道最窄僅25公分 行人被迫與車爭道

靜宜商圈標線型人行道部分最窄甚至僅有25 公分。（記者張軒哲攝）

2025/09/07 13:36

〔記者張軒哲／台中報導〕大學開學在即，靜宜商圈北勢東路施作「路平計畫」並劃設綠色標線型人行道，工程完成後，卻引來民眾強烈質疑設計圖規劃0.9至1.2公尺寬的人行空間，實際現場卻路障未清、外推未做；建設局呼籲，請民眾勿占用道路或設置違章建築，以確保通行安全並避免裁罰。

靜宜商圈是靜宜與弘光科大2所大學學生租屋與日常消費區域，為降低車禍事故與保障行人通行，台中市建設局近期在沙鹿靜宜商圈北勢東路施作「路平計畫」並劃設綠色標線型人行道，上個月施工期間就引起議論。

北勢東路的住戶指出，台中市政府設計圖說明，人行道應設置在0.9公尺至1.2公尺之間，若遇到電桿、號誌桿或消防栓等障礙物，應「外推」補足寬度，確保最小淨寬90公分。然而實地完工狀況卻是遇到店家空心磚、電桿等路障直接「閃開」，也沒有外推，測量下來，絕大多數路段綠線寬度僅有40至50公分，最窄甚至僅有25公分，行人只能步行車道，外界質疑是為了趕在開學前完工。

建設局表示，沙鹿靜宜商圈北勢東路辦理路平工程時，發現有違章建築延伸物及占用道路障礙物等情事，已向住戶及商家勸導，部分已配合自行拆除，餘由區公所依規查報，限期改善，屆期未改善將排拆。

