打破禁忌！工程師勇闖鬼月走紅毯……阿嬤急抱曾孫點頭了

2025/09/07 13:27

〔記者李容萍／桃園報導〕農曆7月俗稱鬼月，仍有不少人認為諸事不宜。不過，有人因為在農曆7月出生、去年農曆7月認識另一半，因而決定今年7月結婚，促成「三合一」，一向保守的79歲阿嬤也不反對，還希望明年7月抱曾孫完成「四合一」。資深社工也認同農曆7月禁忌可以透過實際行動來「化解」或「轉化」傳統習俗，只要雙方認為時機成熟，農曆7月結婚其實沒有問題。

桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（7）日分享，今年36歲的陳姓工程師報名未婚聯誼時，表示他出生在農曆七夕，去年8月10日農曆七夕參加「個別一對一」聯誼，被安排與張姓女藥師認識，經過1年多的交往，兩人在今年7月19日訂婚，當時就希望在今年農曆7月結婚，完成農曆7月「三合一」。

一開始女方父親認為中秋節結婚更好，男方79歲的阿嬤也同意，只是陳姓工程師認為，他七夕出生，七夕認識女方，如果在七夕結婚就是美好的「三合一」，但農民曆７月根本沒有「宜嫁娶」，而今年農民曆七夕是「納采」，只好選在農曆7月12日可以「出行、修造」日結婚，阿嬤不但同意，還希望明年7月生下寶寶，變成「四合一」，女方的父母也不反對男方的決定。

徐姓社工表示，國人對農曆7月，也是俗稱「鬼門開」的月份，許多民間習俗與禁忌流傳，鬼月不但不結婚，也不去醫院或開刀，事實上7月開刀病人少，醫師反而更仔細診斷病情；而陳姓工程師選在農曆7月結婚，不但訂酒席方便，餐費也有許多談判及打折空間，許多同事更認為7月參加喜宴，不怕撞期，是非常好的選擇。

徐姓社工還說，早期不少客家長輩認為7月不能相親、結婚，但現在年輕人早已突破禁忌，認為7月是吉祥平安月，該中心也統計，近年來，年輕人選在農曆7月相親或結婚的比例有逐年上升趨勢。年輕人能「打破傳統禁忌」，幸福應自己定義，婚姻如跳探戈、箇中種種的酸甜苦辣，也將會是兩人生活中美麗的回憶。

