為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義好美沙灘堤防停車亂象 五河分署封路整頓

    嘉義好美里海堤越堤道路違規停車亂象。（圖由讀者提供）

    嘉義好美里海堤越堤道路違規停車亂象。（圖由讀者提供）

    2025/09/07 13:22

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美沙灘已經延續3個月的摸野生文蛤「淘金」熱潮，每逢假日更吸引數以千計遊客摸文蛤兼戲水。但由於有些遊客缺乏公德心，出現堤防違規停車、隨地丟垃圾與在公廁洗手盆洗腳等亂象，讓好美沙灘蒙塵。第五河川分署今天早上祭出公權力，調派怪手封阻越堤道路，遏阻堤防停車亂象，停在防汛道路影響通行者也會開勸導單。

    嘉義好美沙灘6月初突然出現大量的小文蛤，3個月來，這些隨著海浪飄上海灘的小文蛤取之不盡，吸引不少人前來「淘金」，每逢假日人潮沿著潮際線綿延逾2公里，即使台灣人有農曆7月避免下海的禁忌，似乎也阻擋不了這波熱潮，好美沙灘已成為台灣農曆7月最熱鬧的海灘。

    絡繹於途的遊客也製造許多問題，志工為維護環境整潔，忙到心力交瘁。為遏阻種種亂象，雲嘉南濱海國家風景區管理處之前曾邀集嘉義縣政府、嘉義林業分署及第五河川分署共同研商對策。其中在公廁前設置4個大型垃圾桶並推行垃圾分類，但效果並不彰，部分遊客仍將垃圾丟棄在公廁內或洗手台，即使目前公廁損壞封閉，仍有遊客隨意將垃圾棄置在洗手台。

    更誇張的是海堤上違規車輛1台接1台，第五河川分署人員屢勸不聽，今天早上找來怪手吊水泥塊封住出入口，徹底封阻車輛進出，一舉解決堤防違停亂象。

    第五河川分署祭出公權力，調派怪手封阻越堤道路。（圖由第五河川分署）

    第五河川分署祭出公權力，調派怪手封阻越堤道路。（圖由第五河川分署）

    嘉義縣布袋鎮好美沙灘是全台灣農曆7月最熱鬧的海邊。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美沙灘是全台灣農曆7月最熱鬧的海邊。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美沙灘公廁被棄置垃圾。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美沙灘公廁被棄置垃圾。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播