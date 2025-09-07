新北市大巨蛋場址6選2 議員林金結爭取落腳三峽

新北市議員林金結爭取新北市大巨蛋落腳三峽麥仔園。（新北市議員林金結提供）

2025/09/07 13:18

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市大巨蛋二階6選2選址將出爐，新北市議員林金結認為三峽的交通與腹地優勢更為明顯，若能落腳三峽麥仔園，將可帶動南新北的全面發展，不會僅讓北部一枝獨秀，更能帶動鶯歌、樹林、土城，甚至與桃園形成跨區域發展格局。

新北市府規劃新北大巨蛋將容納5萬人、高75公尺，目前評估6個可能地點，包含淡海新市鎮二期、土城看守所舊址、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園及板樹體育館。

請繼續往下閱讀...

林金結今於臉書粉專PO文指出，今年四月，他與新北市長侯友宜一同前往日本，走訪東京巨蛋與西武巨蛋，他體會到，一座巨蛋，不只是體育場館，還是一個城市能量的核心。他強調，針對各選址做過差異劃分與評估。無論在交通承載量、土地使用彈性，還是區域發展帶動效果，三峽麥仔園都展現出最突出的優勢。

林金結說，未來三鶯線完工後，將串連板南線與環狀線，加上國道三號、二高三鶯交流道，完全能承載巨蛋活動所帶來的人潮。同時，三峽有充足的發展腹地，不僅能容納一座5萬人的巨蛋，還能同步規劃商業、旅宿與休閒設施，形成完整生活圈。

林金結也說，巨蛋若落腳三峽，加上鶯歌美術館的國際地位，藝術與體育將可在此交相輝映，打造全新的城市品牌，如同日本巨蛋，三峽巨蛋也能成為城市能量核心，讓新北在國際舞台上發光。

惟目前市府依據各項主客觀條件分析，以樹林機五南側用地中選機率最高，擁有捷運、鐵路、公路四通八達的交通優勢，侯友宜預計9月9日回國後公布結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法