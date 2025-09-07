金酒公司辦互動體驗衝業績 向新世代喊話「『瓏時』為著你啦」

金酒公司「瓏時金門高粱酒」互動體驗展設在金門古蹟清金門鎮總兵署內，遊客可利用「情境網美拍照區」等活動完成關卡蓋章、明信片、拍照打卡上傳個人社群，就可參加「扭蛋抽獎」。（記者吳正庭攝）

2025/09/07 13:17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司表示，在古蹟清金門鎮總兵署舉辦的「瓏時金門高粱酒」互動體驗展大受歡迎，預計今天進場可望突破5000人次；總經理丁丞康說，金酒希望藉由互動式行銷等創新作為，讓品牌年輕化，並向新世代喊話：「『瓏時』為著你啦」。

金酒公司表示，為讓消費者更能感受金門4季風情的悸動，選擇在年輕市場獲得不少肯定，以金門4季景緻的特「色」，量身打造「暖白霧」、「海洋藍」、「高粱金」、「磚紅厝」的瓏時金門高粱酒，在縣定古蹟清金門鎮總兵署內安排互動體驗。

金酒表示，「瓏」有金玉、精巧、光明之意，「時」是時節；體驗活動的「情境網美拍照區」搭配金門四季美景，備有拍照道具，現場集滿4個關卡蓋章、完成明信片、拍照打卡上傳個人社群，就可獲得有精美好禮的「扭蛋抽獎資格」，獎品包含彩繪行李箱套、積木桌曆折價券、酒瓶燈飾DIY組等。

丁丞康為強化上任首辦互動體驗行銷日前也走上前線，他保證，打卡抽獎不會有「銘謝惠顧」，統統有獎；他說，瓏時系列金門高粱酒是金酒跳脫經典包裝、年輕新潮的代表力作，4款高粱酒各勾兌不同年分老酒，經過1年多考驗，銷售成績斐然，金酒更有別於以往行銷，主動走向人群，盼品牌年輕化，就像1首台語歌《攏是為著你啦》，要向新世代喊話：「『瓏時』為著你啦」。

金酒公司統計，體驗期間8月18日至9月29日，至9月4日為止，進場4759人次，預估這週末會破5000人次。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

金酒公司「瓏時金門高粱酒」互動體驗展設在金門古蹟清金門鎮總兵署內，遊客完成關卡蓋章、明信片、拍照打卡上傳個人社群，就可參加「扭蛋抽獎」。（記者吳正庭攝）

金酒公司總經理丁丞康（右三）、金門縣政府觀光處長許績鑫（右一）、金城鎮長李誠智（右二）日前共同介紹「瓏時金門高粱酒」互動體驗展「扭蛋抽獎」獎品。（記者吳正庭攝

金酒公司盼透過市場反應不錯，以金門4季特「色」，量身打造的「暖白霧」、「海洋藍」、「磚紅厝」、「高粱金」四款「瓏時金門高粱酒」。（記者吳正庭攝）

