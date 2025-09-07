為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    從最年輕「女裝職類國手」成「金牌教師」 葉怡君培訓學生有一套

    葉怡君曾以19歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」，現已變成培育出金牌選手教師。（教育部提供）

    葉怡君曾以19歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」，現已變成培育出金牌選手教師。（教育部提供）

    2025/09/07 13:12

    〔記者楊綿傑／台北報導〕高雄市三民家商服裝科教師葉怡君因為母親贈送的手提縫紉機，一頭栽入服裝領域，不僅曾以19歲之姿，創下當時最年輕「女裝職類國手」紀錄，並在國際賽拿下銀牌，投身教育界後更有1套從嚴格要求到關心鼓勵的訓練模式，迄今已培育出至少5面國內外競賽金牌國手，獲教育部選為典範人物。

    談起縫紉啟蒙，葉怡君說，從小在家跟著媽媽手作，國中時期，因常與朋友外出讓父母擔憂，便寫紙條向母親表達想學車縫的心願，承諾若能擁有縫紉機，便會專注學習。沒想到3天後，真的收到1台當時價格不斐的手提縫紉。

    在母親鼓勵下，葉怡君選擇就讀高職服裝科，雖有自學基礎，但被選上參加技能競賽時，仍得從零開始訓練。她回憶，那段期間幾乎每天從早上7點練到深夜12點，甚至夢中都在縫衣，過程艱辛難以言喻。憑藉毅力與實力，她創下最年輕女裝職類國手紀錄，參加國際賽事奪牌，之後更保送台灣師範大學，開啟教學與選手培訓之路。

    葉怡君培訓國手已14年，她認為關鍵在於「選才」。首先是觀察學生的基本功，尤其是否具備「耐心」，這是優秀選手不可或缺的特質。而當學生遇到問題時，會鼓勵他們先自我反思、嘗試解決，也可以與同儕討論、尋求協助。若仍無法突破，她才會介入，透過引導與討論陪學生一起找出答案。

    葉怡君坦言「訓練過程中，我是非常嚴格的」，雖希望學生能自我要求、力求完美，但也依學生狀況調整訓練方式，更會模擬參賽情境，打造「無人協助」的環境，訓練學生在壓力下獨立思考、解決問題的能力。接近比賽時，她則會轉變角色，從嚴格教練變為傾聽的朋友，以關心代替指導，「要避免選手陷入賽前缺乏信心的死胡同」，助他們找回「對」的感覺。

    在培訓國手的道路上，付出的時間早已無法計算。葉怡君分享，她的丈夫常說「只要一開始準備比賽，我老婆就像丟了一樣」，而為了不耽誤備賽進度，無論學生多晚在通訊軟體上留言，也會第一時間回覆。她不居功的態度展現了全心投入、無私奉獻的精神，獲去年師鐸獎肯定。

    葉怡君獲得去年師鐸獎（右二），接受賴總統表揚。（教育部提供）

    葉怡君獲得去年師鐸獎（右二），接受賴總統表揚。（教育部提供）

    葉怡君（左）指導國手參加2023年阿布達比亞洲技能競賽服裝創作職類榮獲金牌。（教育部提供）

    葉怡君（左）指導國手參加2023年阿布達比亞洲技能競賽服裝創作職類榮獲金牌。（教育部提供）

    
    
    

    

