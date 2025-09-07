優化鳳崎落日步道 竹北市公所自籌2000萬改善環境

新竹縣鳳崎落日步道現有的景觀平台已經被雜樹遮目，竹北市長鄭朝方計畫發包整頓。（記者黃美珠攝）

2025/09/07 13:09

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北、新豐交界的鳳崎落日步道廣受民眾喜歡，是條老少咸宜的休閒步道，但有些鋪面年久失修、甚至局部路段長期有路基掏空問題，景觀平台也欠缺整理，竹北市公所自籌2000萬近期就將發包施工改善，市長鄭朝方日前也實勘，確認屆時工程採零星、定點式實施，所以180個工作天期間不會封閉，屆時山友只要依工區相關導引迅速安全通過即可。

鳳崎落日步道分主線和副線，全長約3公里。鳳崎晚霞素有「全淡8景」、「新竹8景」美名之外，天清氣朗時，還能俯瞰整個竹北西區良田、捕捉到幻象機隊橫空而過，就連新竹市南寮漁港的美麗海景、或在特定景觀平台上顯露的大霸尖山啤酒桶，統統都能盡收眼底。

但是步道長久欠缺維護管理，局部路段始終潛藏路基崩塌問題，有幾個景觀平台雜樹已經遮目，把前述景致掩蓋掉，所以鄭朝方決定用開口契約推動步道整修，目前設計已近完成，10月可望就會發包施工。

鄭朝方說，步道兩側多私有地，公所只會用「減法」原則整理步道路徑，除了清理5到7個景觀平台，也不排除再找合適的點新設小平台供來客休憩和觀景，破損的步道鋪面會修好外，步道兩側植栽也會使之更符合生態環境所需。

另外鳳崎步道在主線近700公尺處，因縣議會副議長王炳漢提議新設公廁以便利來客，所以在新豐鄉公所提供用地，緊鄰的小叮噹科學主題樂園負責水電下，縣府交旅處在現場蓋了棟臨時廁所，並由竹北市公所維護管理。

年久失修的鳳崎落日步道舖面。（記者黃美珠攝）

鳳崎落日步道觀景平台周邊的樹木野蠻生長，已經遮蔽遠眺的可能。（記者黃美珠攝）

站在鳳崎落日步道高繞路線至高點，才能重見一望無際的台灣西部濱海美景。（記者黃美珠攝）

鳳崎落日步道在新豐、竹北交界處的全新公廁。（記者黃美珠攝）

