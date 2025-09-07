台中普查日治時期學校文物 挖出「時代的眼淚」

翁子國小保存有「時代的眼淚」炸彈殼校鐘。（圖由市府提供）

2025/09/07 13:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市啟動第三期日治時期創校的中小學校文物普查，清查包括后里、東勢等9個行政區24所學校，在多所學校發現「時代的眼淚」，包括如內埔國小、翁子國小與東寶國小皆曾就地取材，以炸彈殼充作校鐘，「炸彈殼校鐘」反映戰後初期，資源有限下的教育日常與物資再利用史實，具有「古物」潛力，將提報審查後確定文資身分。

文化局指出，台中自2017年著手進行台中市日治時期創校的中小學校文物普查計畫，依地域區分共規劃4期計畫，第1期以原台中市區為範圍，第2期計畫以大甲、大安、外埔及沙鹿區為範圍，並依程序指定公告「大甲公學校金子政吉紀念碑」為一般古物。

這次進行第3期計畫普查后里、神岡、大雅、豐原、石岡、潭子、太平、新社與東勢等9區24校，台中市文資處指出，普查建檔文物達203案691件，盤點出多項具「古物」潛力文物，包括土牛國小留存大正15年「文教振興」匾，可對應日治時期土牛公學校內「土牛民番地界碑」歷史脈絡；另發現「炸彈殼校鐘」保存實例，包括內埔、翁子與東寶國小皆曾就地取材，以炸彈殼當校鐘。

文資處指出，將推動潛力文物提報與後續登錄文化資產機制，並鼓勵學校活化校史室空間，結合課程推廣在地歷史，讓文化資產靜態展示之餘，更深入教學現場，傳承史實。

文化局指出，後續第4期計畫以清水、梧棲、龍井、大肚、烏日、大里及霧峰等區進行學校文物普查後，可望完成台中日治時期創校中小學校文物普查。

