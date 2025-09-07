為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北肯定宗教公益 石門天懿慈惠堂獲頒「神天懿境」

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門區天懿慈惠堂參拜祈福，並頒贈「神天懿境」匾額，感謝廟方長年投入公益與地方服務。（記者羅國嘉攝）

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門區天懿慈惠堂參拜祈福，並頒贈「神天懿境」匾額，感謝廟方長年投入公益與地方服務。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/07 13:12

    〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆7月18日為瑤池金母聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門區天懿慈惠堂參拜祈福，並頒贈「神天懿境」匾額，感謝廟方長年投入公益與地方服務。隨後，他也前往石門洞五龍宮及佛光山石門北海道場敬拜，祈願北海岸建設順利、居民安居樂業。

    林耀長指出，石門是北海岸重要觀光勝地，市府除持續推動基礎建設外，也感謝宗教團體長期關懷弱勢、捐助公益，展現信仰慈悲精神。今年天懿慈惠堂捐贈消防救護車支援市府，善行義舉令人敬佩；石門洞五龍宮多年榮獲市府績優宗教團體肯定，深受地方讚譽；佛光山石門北海道場則以舉辦法會弘揚佛法，成為信眾禪修的重要場所。

    林耀長補充，天懿慈惠堂主祀瑤池金母，象徵女性慈愛與智慧；石門洞五龍宮奉祀無極混元聖祖，為地方信仰核心；佛光山石門北海道場結合獨特地理環境與古城門式建築，已成大台北地區禪修首選。

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門洞五龍宮參拜。（記者羅國嘉攝）

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門洞五龍宮參拜。（記者羅國嘉攝）

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往佛光山石門北海道場參拜。（記者羅國嘉攝）

    新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往佛光山石門北海道場參拜。（記者羅國嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播