新北肯定宗教公益 石門天懿慈惠堂獲頒「神天懿境」

新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門區天懿慈惠堂參拜祈福，並頒贈「神天懿境」匾額，感謝廟方長年投入公益與地方服務。（記者羅國嘉攝）

2025/09/07 13:12

〔記者羅國嘉／新北報導〕農曆7月18日為瑤池金母聖誕，新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門區天懿慈惠堂參拜祈福，並頒贈「神天懿境」匾額，感謝廟方長年投入公益與地方服務。隨後，他也前往石門洞五龍宮及佛光山石門北海道場敬拜，祈願北海岸建設順利、居民安居樂業。

林耀長指出，石門是北海岸重要觀光勝地，市府除持續推動基礎建設外，也感謝宗教團體長期關懷弱勢、捐助公益，展現信仰慈悲精神。今年天懿慈惠堂捐贈消防救護車支援市府，善行義舉令人敬佩；石門洞五龍宮多年榮獲市府績優宗教團體肯定，深受地方讚譽；佛光山石門北海道場則以舉辦法會弘揚佛法，成為信眾禪修的重要場所。

林耀長補充，天懿慈惠堂主祀瑤池金母，象徵女性慈愛與智慧；石門洞五龍宮奉祀無極混元聖祖，為地方信仰核心；佛光山石門北海道場結合獨特地理環境與古城門式建築，已成大台北地區禪修首選。

新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往石門洞五龍宮參拜。（記者羅國嘉攝）

新北市民政局長林耀長代表市長侯友宜今（7）日前往佛光山石門北海道場參拜。（記者羅國嘉攝）

