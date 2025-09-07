南投溫泉季新玩法！埔里鯉魚潭健行泡湯 水舞焰火超耀眼

南投溫泉季首場活動在埔里鎮鯉魚潭開跑，今年結合潭畔健行，晚間還有耀眼的水舞焰火秀，展現不一樣的埔里溫泉風貌。（圖由南投縣政府提供）

2025/09/07 12:53

〔記者劉濱銓／南投報導〕2025南投溫泉季，首場活動6日在埔里鎮鯉魚潭風景區開跑，今年推出新玩法，結合南投健行節與溫泉季水舞焰火秀，讓遊客白天在潭畔踏青，晚間享受泡湯樂趣，10、11月還有東埔溫泉季、北港溪溫泉嘉年華接力登場，將為南投秋冬旅遊帶入高峰。

南投縣政府表示，南投3大溫泉區主題活動，首場溫泉之聲水漾歌唱大賽，特別選在埔里溫泉區的鯉魚潭進行，透過甫完工的潭畔景觀工程，結合健行節活動，不僅遊客能在埔里遊山玩水，還能體驗在地溫泉。

請繼續往下閱讀...

尤其鯉魚潭周邊環境整建後，擁有2公里長的環潭步道，另在鯉魚穴、龜穴平台、鷹穴平台、龍穴平台也都優化改造，並完成水舞設施，入夜七彩燈光搭配焰火展演相當耀眼，將成為埔里夜間旅遊一大亮點。

縣府說，在埔里溫泉季開跑後，10月18日信義鄉還有東埔溫泉季，11月1日則是國姓鄉北港溪溫泉嘉年華，屆時入秋天氣轉涼，可望為南投溫泉旅遊掀起熱潮。

南投溫泉季首場活動在埔里鎮鯉魚潭開跑，今年結合甫完工的潭畔水舞設施，展現不一樣的埔里溫泉風貌。（圖由南投縣政府提供）

南投溫泉季首場活動在埔里鎮鯉魚潭開跑，今年結合潭畔健行活動，晚間還有水舞焰火秀，讓遊客體驗不一樣的溫泉之旅。（圖由南投縣政府提供）

